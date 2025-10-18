“Nháy máy 1 giây” - Thủ đoạn tinh vi để thu thập dữ liệu người dùng

Thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục nhận được các cuộc gọi từ những đầu số như 022xxx, 024xxx, 059xxx…. Nếu trước đây, các số lạ này thường gọi để tư vấn bảo hiểm, chứng khoán, mở thẻ tín dụng, thì nay, chiêu trò đã đổi khác: chỉ nháy máy 1-2 giây rồi tắt.

Không ít người tò mò gọi lại hoặc nghe máy ngay, và chính điều này đã vô tình mở đường cho những hình thức lừa đảo tinh vi hơn.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng dùng chiêu “nháy máy” để xác định xem số điện thoại còn hoạt động hay không, từ đó bổ sung vào kho dữ liệu có giá trị thương mại. Danh sách này sau đó bị bán cho các tổ chức quảng cáo, dịch vụ mời chào hoặc thậm chí các nhóm tội phạm mạng để phục vụ những kế hoạch lừa đảo tiếp theo.

Các đối tượng thường nhắm vào nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi, nội trợ hoặc người đang tìm việc, rồi dựng kịch bản tinh vi để dụ họ gọi lại vào các số điện thoại tính phí cao, đặc biệt là các số quốc tế lạ.

Một số hệ thống tự động còn có khả năng nhận diện và ghi lại giọng nói người nghe, từ đó phân loại dữ liệu theo giới tính, độ tuổi, phục vụ việc giả danh nạn nhân trong các cuộc gọi lừa đảo khác.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo:

Người dân luôn cảnh giác khi gặp phải các cuộc gọi trên, đặc biệt là những cuộc gọi có đầu số lạ.

Nếu số điện thoại lạ hoặc đầu số lạ nháy máy làm phiền liên tục người dân có thể tiến hành thao tác chặn số điện thoại lạ trên các dòng điện thoại smartphone hoặc người dân không dùng smartphone có thể thông báo đến nhà mạng những thuê bao này.

Nếu người dân nhận được các cuộc gọi nháy máy thì hãy bỏ qua, không gọi lại. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai kể cả đầu dây bên kia tự nhận là cơ quan chức năng như: Công an, VKS, Tòa án hay nhân viên ngân hàng, nhà mạng... Không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài các ứng dụng do các đối tượng hướng dẫn.

Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc liên hệ qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.