Có một thứ "vô dụng" đối với nhiều người mà Samsung vẫn cố giữ trên điện thoại: Đến lúc xóa sổ được rồi?

Cây bút Andy Boxall của Android Police cho rằng, một thứ nổi tiếng gắn liền với dòng Galaxy S Ultra của Samsung dường như lại không quá cần thiết với nhiều người dùng. Phải chăng đã đến lúc thứ này cần được nghỉ hưu?

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Tại sao tôi lại không màng tới S Pen?

Gần đây, tôi đã quay trở lại sử dụng chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra trong lúc chờ đợi các mẫu điện thoại Android mới. Có lần, khi rút máy ra khỏi túi, tôi cảm thấy có vật gì đó đang chìa ra ở cạnh dưới. Đó chính là cây bút S Pen, một thứ mà tôi đã hoàn toàn lãng quên.

Việc nhận ra mình đã dùng S24 Ultra cả tuần mà không một lần rút bút ra khiến tôi có chút chạnh lòng, nhưng cũng dấy lên mối lo ngại sâu sắc về tương lai của thứ này.

Nhiều người có thể nghĩ tôi không màng đến cây bút S Pen, nhưng sự thật không phải vậy. Vấn đề không phải là tôi không quan tâm, mà là tôi chưa bao giờ có lý do để sử dụng nó.

Tôi không phải là một tín đồ của việc ghi chú. Tôi thấy các đồng nghiệp của mình ghi chép rất nhiều, và thường tự hỏi liệu có gì đó không ổn với bản thân khi việc gần nhất tôi làm chỉ là thỉnh thoảng tạo vài danh sách việc cần làm.

Ngay cả khi có ghi chú, tôi cũng không chắc mình sẽ dùng S Pen. Đây không phải là một trải nghiệm mà tôi mong chờ, nên mục tiêu của tôi có lẽ là ghi lại thông tin lên màn hình một cách nhanh nhất có thể. Và bàn phím có lẽ sẽ hoàn thành tốt công việc này.

Tôi cũng không phải là một họa sĩ. Tôi không cần vẽ vời bất cứ thứ gì, và việc phác thảo không mang lại cho tôi sự giải tỏa sáng tạo như khi viết lách. Vậy còn việc viết thì sao? Tôi đúng là một người viết, và S Pen về cơ bản là một cây bút kỹ thuật số, phải không?

Đúng vậy, nhưng tôi cũng là một người chuyên gõ phím. Tôi "viết" mọi thứ bằng bàn phím, dù là khi ngồi trước máy tính, ra ngoài với laptop, hay thậm chí là dùng bàn phím di động kết nối với điện thoại.

Việc viết bằng S Pen sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều so với việc sử dụng bất kỳ loại bàn phím nào.

Vậy có tính năng nào tôi thực sự sử dụng không?

Khi cây bút S Pen bật ra khỏi chiếc S24 Ultra như một nỗ lực tuyệt vọng để nhắc nhở tôi về sự tồn tại của nó, tôi đã lướt qua danh sách các công cụ có sẵn. Nó gợi lại ký ức về những tính năng tôi từng sử dụng mỗi khi đánh giá các dòng điện thoại Ultra.

Công cụ Magnify (Kính lúp), với chức năng đúng như tên gọi, là một tính năng trợ năng tuyệt vời. Tôi cũng đã vài lần sử dụng công cụ Translation (Dịch thuật) trong quá khứ. Cả hai đều chứng minh một cách hiệu quả rằng S Pen hoạt động tốt đến mức nào, ngay cả khi không cần chạm đầu bút vào màn hình. Độ chính xác của nó thật đáng kinh ngạc.

Cuối cùng, tôi cũng đã dành chút thời gian trải nghiệm Penup, một ứng dụng cung cấp các hình ảnh để bạn tô màu bằng S Pen. Như đã nói, tôi không phải là họa sĩ, nên các tác phẩm của tôi chỉ ở trình độ học sinh trung học là cùng, nhưng nó vẫn khá vui và thư giãn. Những nghệ sĩ kỹ thuật số có kinh nghiệm hơn chắc chắn sẽ tạo ra những tác phẩm ấn tượng hơn nhiều.

Dù hữu ích, nhưng các tính năng này lại không phải là thứ tôi dùng thường xuyên. Và khi không sử dụng thường xuyên, tôi cũng không thực sự cảm thấy nhớ chúng. Ví dụ, có vô số cách để dịch văn bản, và nếu thực sự muốn tô màu, tôi có thể tìm đến các ứng dụng khác hoặc thậm chí là những cuốn sách tô màu thật.

Tận dụng không gian cho những mục đích tốt hơn

Khi đánh giá Galaxy S25 Ultra, tôi đã thất vọng khi biết Samsung đã loại bỏ kết nối Bluetooth khỏi S Pen, đồng nghĩa với việc khai tử khả năng dùng bút làm nút chụp ảnh từ xa và cả tính năng Air Gestures (Thao tác không chạm). Một lần nữa, tôi không dùng chúng liên tục, nhưng vẫn rất thích chúng mỗi khi có dịp.

Và thế là tôi chỉ còn lại một cây bút cảm ứng dành ít nhất 95% thời gian nằm gọn bên trong điện thoại. Nếu có lấy nó ra, thì đó là khi chính nó tự động rơi ra để nhắc nhở tôi.

Tôi tự hỏi, hiện nay có bao nhiêu người dùng dòng Ultra không thường xuyên sử dụng S Pen? Phải chăng nó đã trở thành một di sản lỗi thời, được duy trì chỉ để chiều lòng những người vẫn còn thương nhớ dòng Galaxy Note?

Đây chắc chắn là một phần lý do, bởi không thể nào Samsung lại không suy nghĩ kỹ về việc họ có thể làm gì với khoảng không gian quý giá bên trong máy nếu không có S Pen.

Tăng thêm dung lượng pin là phương án rõ ràng nhất, nhưng nó cũng có thể giúp làm mỏng đi thân máy vốn khá dày và giảm bớt vài gram trọng lượng tổng thể.

Cá nhân tôi chắc chắn sẽ nhận được nhiều giá trị từ những cải tiến này hơn là từ cây bút S Pen.

Tương lai nào cho S Pen và S26 Ultra?

Đối với tôi, Galaxy S24 Ultra là đỉnh cao của dòng Ultra, và S Pen là một phần không thể tách rời tạo nên sức hấp dẫn của dòng máy này, nhất là khi dòng Note đã không còn nữa.

Dù vậy, có rất nhiều lý do chính đáng để loại bỏ nó. Samsung đã gỡ bỏ chức năng Bluetooth vì ít người dùng, và nếu tần suất sử dụng S Pen giảm xuống quá thấp, họ có thể khai tử nó hoàn toàn. Một chiếc Ultra trong tương lai có pin lớn hơn và trọng lượng nhẹ hơn chắc chắn sẽ được người dùng đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, những tin đồn gần đây liên quan đến Galaxy S26 Ultra dường như cho thấy cây bút này sẽ tiếp tục đồng hành, có thể với một thiết kế mới. Thế nhưng, vấn đề không nằm ở thiết kế. Vấn đề là thiếu những lý do thuyết phục để những người như tôi sử dụng nó thường xuyên.

Tôi không biết Samsung sẽ thay đổi điều đó như thế nào, nhưng tôi biết rằng mình thà để S Pen nằm yên một chỗ còn hơn là không có nó, ít nhất là cho một thế hệ Ultra nữa.