20/10: Đừng chỉ tặng quà, hãy tặng những trải nghiệm đáng giá với Galaxy S25 FE

Cùng Gemini Live thực hiện 1001 món quà ý nghĩa

Với sự đồng hành của Gemini Live trên Galaxy S25 FE, năm nay bạn sẽ không còn phải đau đầu nghĩ xem nên dành tặng điều bất ngờ gì cho những người phụ nữ yêu thương nhân dịp 20/10. Chỉ với một nút bấm trên cạnh bên điện thoại, trợ lý thông thái này sẽ xuất hiện và đề xuất hàng loạt ý tưởng quà tặng, công thức nấu ăn, địa điểm vui chơi thư giãn,… cho phái đẹp. Người dùng có thể thoải mái trò chuyện cùng Gemini Live bằng tiếng Việt, cung cấp những thông tin liên quan đến độ tuổi, sở thích, tính cách của người nhận quà và sẽ nhanh chóng nhận được nhiều gợi ý mới mẻ ngay trên điện thoại.

Không chỉ đề xuất ý tưởng, Gemini Live trên Galaxy S25 FE còn có thể hướng dẫn tỉ mỉ các bước chuẩn bị quà hay công đoạn chế biến món ăn, giúp người dễ dàng thực hiện ngay cả khi không có kinh nghiệm. Bằng cách chia sẻ camera, Gemini Live có thể "nhìn thấy" khung cảnh xung quanh và đưa ra hướng dẫn cá nhân hoá theo thời gian thực. Chẳng hạn, bạn có thể chia sẻ camera để được trợ lý này "cầm tay chỉ việc" trong quá trình nấu món canh cua mẹ thích, decor căn bếp theo tông xanh mint vợ yêu hoặc làm gối thảo mộc handmade cho bà. Nếu đang lên kế hoạch một ngày khám phá thành phố hoặc du lịch đến một đất nước khác, Gemini Live không chỉ đề xuất được danh sách điểm đến mà còn có thể lưu vào ghi chú, gửi đến những người liên quan chỉ bằng một câu lệnh duy nhất.

Dễ dàng lưu giữ mọi khoảnh khắc đáng giá

Chụp ảnh là sở thích chung của đông đảo chị em phụ nữ. Vào những dịp đặc biệt như ngày 20/10, phái đẹp chắc chắn sẽ muốn ghi lại hình ảnh món quà bất ngờ từ gia đình hay kỷ niệm sum vầy bên những người thân yêu. Những khoảnh khắc đáng giá này là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc sống cũng như công việc.

Sở hữu camera chuẩn flagship với ProVisual Engine, Galaxy S25 FE dễ dàng mang đến những bức ảnh xuất sắc trong mọi điều kiện ánh sáng, ngay trong lần bấm chụp đầu tiên. Camera trước 12MP được nâng cấp cũng góp phần giúp phái đẹp sở hữu những bức ảnh selfie cuốn hút với độ nét vượt trội. Tính năng Mắt thần bóng đêm trứ danh trên dòng điện thoại này đóng vai trò giảm nhiễu cho ảnh chụp, nhất là khi chụp ảnh thiếu sáng. Các chị em cũng có thể tận dụng thiết kế cao cấp, với nhiều màu sắc thời thượng như Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow… để biến chiếc điện thoại thành một phụ kiện nổi bật, ghi dấu ấn đậm nét trong từng khung hình.

Sáng tạo hết nấc cùng Galaxy AI

Tạo ra những bức ảnh, video ấn tượng để phái đẹp của thể tự hào khoe lên mạng xã hội cũng là hoạt động không thể bỏ qua. Không cần phải "đánh đố" các chị em bằng những phần mềm phức tạp, Galaxy S25 FE cung cấp trọn bộ tính năng Galaxy AI mạnh mẽ, khiến việc sáng tạo nội dung trở nên vô cùng đơn giản.

Khi cần chỉnh sửa hình ảnh, tính năng Chỉnh sửa tạo sinh sẽ tự động nhận diện vật thể thừa trong khung hình để đề xuất xóa bỏ, thay vì phải chỉnh sửa thủ công. Phái đẹp cũng có thể biến bất kỳ đoạn clip nào thành khoảnh khắc chuyển động chậm chỉ bằng thao tác chạm. Những tác vụ phức tạp hơn như xóa tiếng ồn đám đông, chỉnh độ lớn giọng nói, xóa tiếng gió, tiếng nhạc… trong video đều có thể thực hiện nhanh chóng thông qua tính năng Lọc âm thanh trên Galaxy S25 FE. Chị em yêu thích TikTok cũng có thể sử dụng tính năng Auto Trim để tự động chọn ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ đoạn phim và tạo nên video ngắn cho riêng minh.

Tận dụng công nghệ trên những thiết bị như Galaxy S25 FE là gợi ý tuyệt vời cho Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay. Với sự quan tâm chân thành của mỗi thành viên trong gia đình, chắc chắn những người phụ nữ sẽ cảm nhận được tình yêu thương và niềm hạnh phúc lớn lao trong dịp lễ này.

Thông tin chi tiết về Galaxy S25 FE có tại đây.