Bà cô 45 tuổi nhờ ChatGPT gợi ý, kết quả trúng số gần 3 tỷ đồng

CBS News dẫn thông tin từ Xổ số Michigan cho biết, người may mắn là bà Tammy Carvey, 45 tuổi, sống tại thành phố Wyandotte. Trong kỳ quay thưởng ngày 6/9, bà Carvey trúng giải 50.000 USD. Tuy nhiên, nhờ lựa chọn thêm tùy chọn Power Play, giải thưởng của bà đã được nhân đôi lên 100.000 USD.

Bà chia sẻ rằng khi mua vé số có giá trị giải độc đắc Powerball vượt mốc 1 tỷ USD, bà nảy ra ý tưởng “thử vận may với trí tuệ nhân tạo”. “Tôi nhờ ChatGPT gợi ý một dãy số may mắn rồi mua vé trực tuyến. Khi kiểm tra kết quả, tôi thấy mình trúng 4 số cùng số Powerball. Ban đầu tôi nghĩ chỉ được 50.000 USD, nhưng khi đăng nhập tài khoản thì thấy đã được nhân đôi nhờ Power Play. Cả hai vợ chồng đều không tin nổi!”, bà Carvey kể lại.

Nhờ dãy số được tạo bởi ChatGPT, người phụ nữ 45 tuổi đã trúng xổ số 2,6 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Bà dự định dùng số tiền thưởng để trả hết nợ mua nhà.

Powerball là một trong những loại xổ số nổi tiếng nhất tại Mỹ, với giá 2 USD/vé, được bán ở 45 bang, Washington D.C., Quần đảo Virgin và Puerto Rico. Người chơi có thể mua vé trực tiếp hoặc trực tuyến, và nếu chọn tùy chọn Power Play, giá trị giải thưởng có thể tăng gấp 10 lần.

Không chỉ bà Carvey, trước đó, một phụ nữ khác tại bang Virginia (Mỹ) cũng gây chú ý khi trúng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) nhờ dãy số được ChatGPT gợi ý. Đặc biệt hơn, bà quyết định quyên tặng toàn bộ số tiền cho từ thiện.

Người phụ nữ này là bà Carrie Edwards, sống tại Midlothian. Trong kỳ quay ngày 8/9 của Xổ số Virginia, bà trúng 4/5 con số kèm số Powerball. Nhờ chi thêm 1 USD cho tùy chọn Power Play, giải thưởng thông thường 50.000 USD của bà được nhân ba lần, nâng lên thành 150.000 USD.

Trong buổi họp báo, bà Edwards chia sẻ: “Tôi vốn không quen chơi xổ số trực tuyến, nên đã thử hỏi ChatGPT gợi ý vài con số. Tôi chỉ nói: Bạn có con số nào cho tôi không? Rồi mua thử. Hai ngày sau, khi nhận thông báo trúng thưởng, tôi còn nghĩ đó là trò lừa đảo cho đến khi xác minh lại kết quả.”