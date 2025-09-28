Từ 1/10, 13 hãng bay cấm dùng pin sạc dự phòng trên máy bay, khách Việt nên lưu ý!

Bắt đầu từ ngày 1/10, 13 hãng hàng không lớn trên thế giới sẽ đồng loạt áp dụng lệnh dùng pin sạc dự phòng trong khoang hành khách. Đây là quy định mới được ban hành sau những cuộc rà soát an toàn gắt gao, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro cháy nổ và bảo vệ an toàn cho cả hành khách lẫn phi hành đoàn.

Emirates, hãng hàng không lớn nhất Trung Đông, đã phát đi thông báo chính thức, nhấn mạnh việc gia tăng các sự cố liên quan đến pin lithium trên các chuyến bay toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn tới quy định này. Đại diện hãng cảnh báo: “Các sự cố này tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ và phát tán khí độc hại. Việc cấm mang pin sạc dự phòng lên khoang là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn.”

Nhiều hãng trong danh sách như Singapore Airlines, Thai Airways, AirAsia và Cathay Pacific hiện đang khai thác chuyến bay đến và đi Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với Emirates, danh sách 12 hãng khác áp dụng lệnh cấm gồm Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, AirAsia, Air Busan, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tigerair, Starlux và Asiana. Đây đều là những hãng bay có đường bay đến và đi từ Việt Nam, nên quy định này sẽ tác động trực tiếp đến hành khách Việt, đặc biệt là những người thường xuyên bay quốc tế hoặc quá cảnh qua các hãng trên.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (CAA), pin lithium-ion dự phòng dung lượng trên 100 Wh đến tối đa 160 Wh vẫn có thể mang theo trong hành lý xách tay cho mục đích cá nhân, nhưng bắt buộc phải tuân thủ các quy định an toàn khắt khe. Glenn Bradley, Trưởng bộ phận điều hành bay của CAA, cho biết pin lithium hiện diện trong nhiều thiết bị quen thuộc như điện thoại, máy ảnh, vape hay pin sạc dự phòng. Một khi gặp trục trặc, chúng dễ trở thành nguồn phát cháy khó kiểm soát trong môi trường cabin.

CAA khuyến cáo hành khách nên mang pin lithium trong hành lý xách tay thay vì ký gửi, đồng thời tắt hẳn nguồn điện để tránh tình trạng pin hoạt động ngầm. Pin dự phòng cũng cần đặt ở vị trí dễ tiếp cận để phi hành đoàn có thể xử lý ngay nếu có sự cố.

Các chuyên gia hàng không nhận định, quy định mới không chỉ là biện pháp phòng ngừa tức thời mà còn là lời nhắc nhở về sự an toàn khi sử dụng các thiết bị công nghệ cá nhân trong hành trình bay. Trong môi trường khép kín của máy bay, bất kỳ sự cố cháy nổ nào từ pin lithium đều có thể gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, việc hành khách chủ động nắm thông tin và tuân thủ quy định chính là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho chính mình và toàn bộ chuyến bay.

Tham khảo Travel and Leisure Asia