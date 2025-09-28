Cách xác định số điện thoại vừa gọi đến là ai, biết ngay giao hàng hay lừa đảo

Nhiều người có thói quen gọi lại ngay khi thấy một số điện thoại lạ nhá máy hoặc để lại cuộc gọi nhỡ, với mong muốn biết ai đang cần liên lạc với mình. Tuy nhiên, thói quen tưởng như vô hại này đôi khi lại trở thành cái bẫy khiến bạn mất tiền, nếu không may rơi vào các đầu số lừa đảo hay các chiêu trò tinh vi từ bên kia đường dây.

May mắn là bạn vẫn có thể áp dụng một số cách sau để nhanh chóng kiểm tra xem số máy vừa gọi đến là ai, có phải cuộc gọi rác hay thậm chí là lừa đảo hay không.

Tra cứu qua ứng dụng Truecaller

Đây là một trong những ứng dụng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay giúp nhận diện số lạ. Truecaller hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ từ cộng đồng người dùng toàn cầu, cho phép hiển thị tên, thông tin người dùng và cảnh báo các cuộc gọi đáng ngờ.

True Caller là ứng dụng giúp bạn nhận diện được các số điện thoại spam, số điện thoại làm phiền hiệu quả.

Khi cài đặt Truecaller, ứng dụng sẽ tự động quét và hiện thông tin người gọi, kể cả khi số đó không nằm trong danh bạ của bạn. Nếu là số từng bị cộng đồng báo cáo là spam, làm phiền hoặc lừa đảo, bạn sẽ được cảnh báo ngay trên màn hình. Ứng dụng hiện có mặt trên cả Android và iOS.

Kiểm tra thông tin trên trang Whitepages (Trang Trắng)

Một lựa chọn khác là tra cứu số lạ trên các trang web như Whitepages, dịch vụ tra cứu ngược quen thuộc với nhiều người Việt.

Những báo cáo của người dùng khác giúp bạn cân nhắc có nên bắt máy hoặc gọi lại số điện thoại lạ hay không. (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù từ năm 2020, nền tảng này đã hạn chế hiển thị thông tin cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư người dùng, nhưng vẫn cho thấy các dữ liệu như: Số điện thoại đó thuộc doanh nghiệp nào, đã từng bị tra cứu bao nhiêu lần và có bao nhiêu người báo cáo về dấu hiệu lừa đảo hoặc gây phiền nhiễu.

Báo cáo cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo đến đầu số 156

Trong trường hợp bạn nghi ngờ bị làm phiền hoặc có dấu hiệu lừa đảo, đừng quên quyền phản ánh của mình. Theo hướng dẫn từ Cục Viễn thông, người dân có thể gửi thông tin phản ánh đến đầu số 156 hoàn toàn miễn phí, với hai hình thức:

Gửi tin nhắn SMS:

- Tin nhắn rác: Soạn S [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156

- Cuộc gọi rác: Soạn V [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156

- Cuộc gọi lừa đảo: Soạn LD [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156

Gọi trực tiếp: Gọi đến đầu số 156 (miễn cước phí) để cung cấp chi tiết về cuộc gọi đáng ngờ. Tổng đài sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý tiếp theo.

Ngoài ra, hãy đặc biệt cảnh giác với các đầu số lạ từ nước ngoài như +224, +231, +252, +243... vì đây thường là chiêu trò lừa đảo cước quốc tế, khiến bạn mất tiền nếu gọi lại mà không hề hay biết.