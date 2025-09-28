Đi sau thế giới, Việt Nam "chọn đường tắt" tạo ra sản phẩm đặc biệt: Đã xuất khẩu sang nước bạn thành công

Công cụ tân tiến

Năm 2019, một địa phương ở Úc triển khai chương trình camera tự động phát hiện những người lái xe sử dụng điện thoại di động. Chương trình bắt đầu được triển khai tại bang New South Wales. Lãnh đạo địa phương tuyên bố đã phát hiện hơn 100.000 tài xế vi phạm. Công nghệ tương tự đã được thử nghiệm ở Anh và Ả Rập Xê Út, nhưng chương trình ở Úc đã đánh dấu lần đầu tiên nó được triển khai trên diện rộng.

Cùng năm, cảnh sát giao thông Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai mạng lưới camera giám sát nhận dạng khuôn mặt trên toàn quốc để xử lý các hành vi vi phạm luật lệ.

Camera phát hiện điện thoại di động không thể nhận dạng người dùng điện thoại theo thời gian thực. Thay vào đó, nó chụp ảnh mọi phương tiện đi ngang qua ống kính, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích sau. Nếu phần mềm phát hiện người có khả năng vi phạm, hình ảnh sẽ được nhân viên xác minh trước khi gửi thông báo xử phạt.

Một báo cáo năm 2019 của Sophos chỉ ra rằng ít nhất 75 quốc gia trên toàn cầu đang tích cực sử dụng công nghệ AI cho mục đích giám sát, bao gồm "nền tảng thành phố thông minh/thành phố an toàn".

Đúng như tên gọi, camera AI được trang bị sức mạnh AI để hiểu các phân loại như con người, phương tiện... Hiểu được các phân loại này, chúng có khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu phong phú để phát hiện chuyển động và chụp ảnh chất lượng cao, đồng thời tránh bỏ sót thông tin không liên quan.

Loại camera này được người dùng đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa các tính năng công nghệ tiên tiến, khả năng đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị và chương trình xử lý dữ liệu thông minh.

Một số tính năng nổi bật của camera AI như: nhận diện đối tượng, khuôn mặt, biển số xe, theo dõi chuyển động, phân tích những hành vi bất thường,... Bên cạnh đó, camera AI có khả năng xử lý hình ảnh và video trong thời gian thực, nâng cao hiệu quả giám sát.

Việc sử dụng công nghệ giám sát giao thông tiên tiến giúp nâng cao đáng kể hiệu quả công việc của lực lượng chức năng bằng cách tự động hóa nhiều quy trình vốn thường đòi hỏi nỗ lực thủ công. Các hệ thống này hoạt động với thiết lập và can thiệp tối thiểu, giúp giảm thời gian cho việc quản lý thu thập dữ liệu.

Camera AI "made in Vietnam"

Theo thông tin được đăng tải trong tháng 9, chỉ trong 12 giờ đầu triển khai, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã ghi nhận 1.798 trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Tại phố Phạm Văn Bạch - nơi lắp đặt hệ thống, ghi nhận của phóng viên cho thấy ý thức người tham gia giao thông có sự chuyển biến rõ rệt, tích cực hơn.

Tại Việt Nam, camera giao thông ứng dụng AI do các kỹ sư của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) nghiên cứu đã ghi nhận những kết quả nhất định.

Camera giao thông do Viettel High Tech làm chủ nghiên cứu là sản phẩm camera giao thông thông minh tốc độ cao, có khả năng tùy biến theo nhu cầu của từng thị trường, là camera đầu tiên trong phân khúc có khả năng sử dụng 4G/5G cùng với khả năng xử lý AI tại biên mạnh mẽ.

Do vậy, trong khi các hệ thống camera phạt nguội kiểu cũ cần phải thu thập hình ảnh đầu cuối về trung tâm dữ liệu để xử lý rồi sau đó mới truyền về các đơn vị vận hành, xử phạt thì những chiếc camera của Viettel High Tech vừa có thể độc lập xác định các vi phạm giao thông, vừa có thể đưa ra những phân tích, khuyến cáo dựa trên các số liệu, hình ảnh thực tế ghi lại.

Sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo và công nghệ xử lý hình ảnh cho phép camera thông minh của Viettel High Tech chụp ảnh biển số rõ nét với tốc độ tối đa lên tới 250km/h và bắt lỗi vi phạm giao thông một cách nhanh chóng chính xác không thời gian trễ.

Không chỉ hướng tới là một camera phát hiện hành vi vi phạm an toàn giao thông, sản phẩm còn được thiết kế để hướng tới khả năng thu hồi và phân tích thông tin giao thông như thu hồi thông tin lưu lượng, loại phương tiện, tốc độ di chuyển để từ đó hướng tới một cảm biến giao thông chủ động phục vụ bài toán điều tiết giao thông từ giúp cho quá trình tham gia giao thông của người dân trở nên an toàn và nhanh chóng hơn.

Từng bước chinh phục thị trường nước ngoài

Với sản phẩm camera giao thông ứng dụng AI, các kỹ sư Viettel High Tech đã giành giải Nhất cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2024 được tổ chức đầu tháng 12/2024.

Bên cạnh việc được triển khai thử nghiệm tại một số tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế,... camera giao thông đã chính thức lắp đặt tại thị trường Lào, theo chương trình hợp tác cùng Unitel.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế tình hình giao thông tại quốc gia này, các kỹ sư Viettel High Tech đã dành 15 ngày tuỳ biến kịch bản bắt lỗi tại Lào cũng như nhận dạng phần số trong biển số xe Lào

Hiện nay, camera ITS đang trong quá trình hợp vào Trung tâm điều hành thành phố thông minh (IOC) do Viettel Solution chủ trì tại Lào.