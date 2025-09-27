Một quốc gia Đông Nam Á ra tối hậu thư cho Facebook, buộc Zuckerberg mạnh tay với lừa đảo online nếu không muốn lĩnh án phạt 2 tỷ đồng/ngày

Đây là chỉ thị đầu tiên theo Đạo luật về Tác hại HÌnh sự Trực tuyến (OCHA) của Singapore. Theo đó, đế chế do Mark Zuckerberg đồng sáng lập sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1 triệu đô la Singapore (780.000 USD) nếu không tuân thủ sau hạn chót.

Ngoài việc triển khai các biện pháp nhận dạng khuôn mặt nâng cao, Meta cũng sẽ được yêu cầu ưu tiên xem xét báo cáo của người dùng cuối từ Singapore để giảm thiểu các quảng cáo, bài đăng, tài khoản mạo danh lừa đảo tại Singapore.

Trong trường hợp Meta tiếp tục không tuân thủ quy định, mức phạt sẽ được nâng lên 100.000 đô la Singapore cho mỗi ngày.

Ý định tuyên chiến với lừa đảo online của Singapore được công bố lần đầu ngày 3/9 tại Hội nghị Thượng đỉnh Chống lừa đảo toàn cầu tại châu Á. Trong khi đó, số lượng các vụ lừa đảo, mạo danh quan chức chính phủ Singapore, đang gia tăng.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, Singapore ghi nhận sự gia tăng đáng kể số vụ lừa đảo trên Facebook bằng hình thức này. Thậm chí, hình ảnh hoặc video của các quan chức chính phủ còn được sử dụng trong các quảng cáo, tài khoản hoặc trang giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo. Cảnh sát Singapore đã chặn 2.000 quảng cáo lừa đảo trong cùng giai đoạn.

“Facebook là nền tảng hàng đầu mà những kẻ lừa đảo sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo mạo danh như vậy. Việc ngăn chặn sự gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh như vậy rất quan trọng trong việc bảo vệ công chúng khỏi tổn hại và duy trì niềm tin vào Chính phủ và các tổ chức công của chúng ta”, Bộ Nội vụ Singapore cho biết.

Theo phía nhà chức trách Singapore, mặc dù Facebook đã có những động thái nhằm ngăn chặn lừa đảo mạo danh trên toàn cầu nhưng vẫn chưa đủ để giảm thiểu lo ngại. Chính vì thế, Cảnh sát Singapore ban hành chỉ thị này tới Meta nhằm nhấn mạnh mức độ quan tâm của chính phủ nước này.

Các nền tảng trực tuyến khác ở Singapore cũng sẽ sớm nhận yêu cầu tương tự.

Phía Meta khẳng định việc mạo danh hoặc sử dụng quảng cáo lừa đảo bằng hình ảnh người nổi tiếng là hành vi vi phạm chính sách cộng đồng của công ty. Phía Meta cho biết họ sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản nếu phát hiện hành vi này. Meta cũng khẳng định họ đã triển khai xác minh các nhà quảng cáo và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và đưa ra những hành động pháp lý chống lại những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo.

Tham khảo: CNA﻿