Samsung thu hồi bản cập nhật One UI 8 cho dòng Galaxy S24, đã có lỗi gì?

Samsung đang gặp phải những vấn đề không mong muốn với bản cập nhật One UI 8, khi hãng phải thu hồi bản cập nhật này cho dòng Galaxy S24 chỉ sau một tháng phát hành. Động thái này diễn ra ngay sau khi Samsung đã thu hồi bản cập nhật cho dòng Galaxy S22 cách đây một tuần.

Hiện tại, bản firmware One UI 8 cho Galaxy S24, S24+ và S24 Ultra đã không còn được tìm thấy trên máy chủ của Samsung, động thái này trước mắt chỉ áp dụng tại Hàn Quốc. Vẫn chưa rõ liệu Samsung có ý định thực hiện động thái tương tự tại các thị trường khác hay không.

Điều thú vị là Hàn Quốc cũng là quốc gia duy nhất mà Samsung chưa khôi phục việc phát hành lại bản cập nhật cho bất kỳ mẫu Galaxy S22 nào sau khi đã thu hồi. Tại các khu vực khác, chỉ có Galaxy S22 Ultra là chưa được cập nhật lại.

Dòng Galaxy S24 đã nhận được bản cập nhật One UI 8 gần một tháng trước, và việc Samsung phát hiện ra vấn đề này sau nhiều tuần kể từ khi phát hành là điều khá lạ lùng. Đến giờ, mỗi chủ sở hữu của Galaxy S24, S24+ và S24 Ultra đã cập nhật lên phiên bản Android và One UI mới nhất.

May mắn thay, người dùng chưa báo cáo các vấn đề nghiêm trọng nào, vì vậy có thể không có lý do lớn để lo lắng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến Samsung ngưng phát hành One UI 8 một cách đột ngột và còn là một bí ẩn.