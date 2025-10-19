Khoang hành lý bốc cháy dữ dội vì sạc dự phòng, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp khi đang ở độ cao 10.000 mét

Ngày 18/10, chuyến bay CA139 của Air China cất cánh từ Hàng Châu (Trung Quốc) đi Incheon (Hàn Quốc) theo Tân Văn xã. Sau khoảng 1 giờ 20 phút bay ổn định ở độ cao 10.000 mét, một tiếng "xì xèo" đáng ngại phát ra từ phía sau khoang hành khách.

Ngay sau đó, khói đen kịt bắt đầu bốc lên từ khe hở của khoang hành lý phía trên hàng ghế 32, rồi một ngọn lửa màu cam đột ngột bùng lên. Mùi khét nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp cabin.

Khoang hành lý xách tay bốc cháy dữ dội khiến nhiều hành khách hoảng loạn

Chuyến bay ngay lập tức phải hạ cánh khẩn cấp

Các hành khách có mặt tại hiện trường kể lại, nhiều người ở hàng ghế sau đã la hét, hoảng loạn đứng dậy để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trẻ em sợ hãi khóc thét, trong khi những người ngồi phía trước ngoái lại nhìn trong sự bàng hoàng.

Một hành khách chia sẻ sau sự cố: "Lúc đó tôi đã nghĩ máy bay sắp rơi, chỉ biết vội vàng bám chặt vào lưng ghế phía trước". Theo lời kể, ngọn lửa có lúc bùng cao tới nửa mét, làm biến dạng cả lớp vỏ nhựa của khoang hành lý.

Khi vụ cháy xảy ra, phi hành đoàn đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhân viên an ninh lập tức dùng bình cứu hỏa mini trên máy bay để xịt thẳng vào khoang hành lý đang cháy. Cùng lúc đó, các tiếp viên vừa trấn an hành khách, vừa hướng dẫn những người ngồi gần khu vực cháy di tản lên phía đầu máy bay. Hệ thống thông gió tại khu vực sự cố cũng được tắt ngay lập tức để ngăn lửa lan rộng.

Sau 10 phút xử lý căng thẳng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ trưởng ngay lập tức liên lạc với kiểm soát không lưu, xin phép hạ cánh khẩn cấp và thông báo "Không có ai bị thương, thiết bị trên máy bay hoạt động bình thường".

Vào lúc 11:55 (giờ địa phương), chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Lực lượng y tế và cứu hỏa mặt đất đã túc trực sẵn sàng. Toàn bộ hành khách được sơ tán khỏi máy bay một cách trật tự. Air China đã điều một máy bay khác để tiếp tục đưa hành khách đến Incheon vào chiều cùng ngày.

Các nhân viên an ninh xịt bình chữa cháy mini để dập lửa

Thông báo chính thức từ Air China vào tối cùng ngày đã xác nhận nguyên nhân vụ cháy: một cục pin sạc dự phòng (power bank) chứa pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách đã tự bốc cháy, sau đó bắt lửa sang các vật dụng xung quanh. Qua kiểm tra, cục pin này là một sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có tem nhãn sản xuất hợp quy và vỏ ngoài có dấu hiệu hư hỏng, nứt vỡ.

Các chuyên gia an toàn hàng không giải thích, pin lithium tự cháy thường do 3 nguyên nhân chính:

- Sản phẩm kém chất lượng: Không có chứng nhận 3C (chứng nhận chất lượng bắt buộc của Trung Quốc), lõi pin không ổn định.

- Sử dụng sai cách: Sạc quá mức hoặc bị chèn ép, va đập mạnh gây đoản mạch bên trong.

- Hư hỏng: Vỏ ngoài bị vỡ khiến dung dịch điện giải rò rỉ và gây ra phản ứng hóa học.

"Môi trường áp suất thấp trên cao sẽ làm tăng tốc độ phản ứng nhiệt của pin lithium, khiến chúng dễ bốc cháy hơn so với khi ở mặt đất", một chuyên gia cho biết thêm.