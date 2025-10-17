Sự thật sau cuộc gọi từ các đầu số 022, 024, 059

Khác với những cuộc gọi mời chào bảo hiểm, chứng khoán hay mở thẻ tín dụng quen thuộc trước đây, thời gian gần đây nhiều người nhận được các cuộc gọi chỉ reo 1-2 giây rồi tắt máy. Hành vi tưởng chừng vô hại này lại ẩn chứa nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao nhằm thu thập dữ liệu người dùng và phục vụ cho các hành vi chiếm đoạt tài sản sau này.

Người dân nên cảnh giác các cuộc gọi có đầu số 022, 024, 059. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, các đối tượng sử dụng phần mềm tự động để “nháy máy”, qua đó xác định những số điện thoại còn hoạt động. Danh sách này sẽ được bán cho bên thứ ba để phục vụ quảng cáo, tiếp thị hoặc các cuộc gọi quấy rối khác. Nghiêm trọng hơn, một số kẻ gian còn dụ người dùng gọi lại đầu số quốc tế tính phí cao, khiến nạn nhân bị trừ khoản cước điện thoại rất lớn mà không hay biết.

Một chiêu trò khác là thu thập giọng nói người dùng thông qua các cuộc gọi tự động. Hệ thống có thể nhận diện giọng nói, giới tính, độ tuổi, từ đó tạo cơ sở để giả mạo danh tính trong các cuộc gọi lừa đảo khác - chẳng hạn giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt mã OTP, thông tin tài khoản hoặc tiền trong ví điện tử.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không gọi lại các số điện thoại lạ chỉ nháy máy trong thời gian ngắn.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

- Nếu bị quấy rối nhiều lần, hãy chặn số hoặc báo cho nhà mạng để xử lý.

- Không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi, dù họ tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hay nhân viên ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc liên hệ đường dây nóng để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, hình thức “nháy máy” lừa đảo là biến thể mới của tội phạm công nghệ cao, lợi dụng tâm lý tò mò và sự thiếu cảnh giác của người dùng. Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin cảnh báo chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ an toàn tài chính cá nhân trong thời đại số hiện nay.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An