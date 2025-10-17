Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2025

Theo khảo sát, Honda Việt Nam vẫn tiếp tục phân phối mẫu xe Vision với 5 phiên bản đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu và phong cách khác nhau của người dùng, bao gồm: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt, Thể thao và Cổ điển. Mỗi phiên bản đi kèm các tùy chọn màu sắc riêng biệt, tạo nên sự phong phú trong lựa chọn cho khách hàng.

Trong tháng 10/2025, giá niêm yết của các phiên bản xe Honda Vision không có sự thay đổi so với tháng trước. Cụ thể như sau:

Phiên bản Tiêu chuẩn: 31.310.182 VNĐ Phiên bản Cao cấp: 32.979.273 VNĐ Phiên bản Đặc biệt: 34.353.818 VNĐ Phiên bản Thể thao: 36.612.000 VNĐ Phiên bản Cổ điển: 36.612.000 VNĐ

Tuy nhiên, tại các đại lý và HEAD Honda, giá bán thực tế của Vision lại có sự chênh lệch đáng kể. Mức chênh phổ biến dao động từ 3,8 triệu đến hơn 5,6 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản Tiêu chuẩn là phiên bản có mức chênh lệch cao nhất.

Bảng giá chi tiết xe Honda Vision tháng 10/2025

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý (tham khảo) Chênh lệch Tiêu chuẩn Trắng Đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Cao cấp Xanh Đen, Đỏ Đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đặc biệt Nâu Đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Thể thao Đen, Xám Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Cổ điển Vàng Đen Bạc, Xanh Đen Bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Lưu ý: Giá bán tại đại lý trong bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm các loại phí cơ bản. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý, khu vực và thời điểm.

Honda Vision từ lâu đã khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga "quốc dân" tại thị trường Việt Nam. Sức hút của Vision đến từ thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch và trẻ trung, phù hợp với vóc dáng của đa số người Việt và dễ dàng di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Bên cạnh đó, Vision còn được đánh giá cao nhờ sự tiện dụng và khả năng vận hành bền bỉ. Xe được trang bị động cơ eSP+ thế hệ mới, không chỉ mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, êm ái mà còn nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, một trong những yếu tố được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Các tiện ích như cốp xe rộng rãi, hệ thống khóa thông minh Smart Key (trên các phiên bản cao cấp) cũng góp phần tạo nên sự tiện lợi cho người sử dụng hàng ngày.

Sự đa dạng về màu sắc và phiên bản cũng là một điểm cộng lớn, giúp Honda Vision tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình trẻ. Mặc dù giá bán thực tế có sự chênh lệch, sức mua của mẫu xe này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.