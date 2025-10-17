TikTok Shop lại thu thêm 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng bán ra

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nhà bán hàng cho biết vừa nhận được thông báo từ TikTok Shop về việc thu phí xử lý đơn hàng cho mỗi đơn giao thành công với mức 3.000 đồng (đã bao gồm thuế). Khoản phí này sẽ được thu từ ngày 27-10.

Theo TikTok Shop, phí xử lý đơn hàng là khoản phí nền tảng phục vụ cho các dịch vụ, tính năng và cải thiện liên quan đến đơn hàng, gồm tối ưu hoá chiến lược kho vận, tính năng trợ lý AI cho nhà bán hàng, và nhiều hơn nữa.

Đáng chú ý, TikTok Shop lưu ý phí xử lý đơn hàng cho các đơn đã giao thành công nhưng sau đó phát sinh hoàn tiền hoặc trả hàng, sẽ không được hoàn trả cho nhà bán.

TikTok Shop ví dụ cách tính phí xử lý đơn hàng

Điều này khiến nhiều nhà bán lo lắng khi gánh nặng chi phí ngày càng tăng. Trong bối cảnh thương mại điện tử cạnh tranh khốc liệt, mỗi khoản phí mới lại khiến việc kinh doanh online thêm phần chật vật.

Đây là lần tăng phí thứ hai của TikTok Shop trong hơn 3 tháng trở lại đây. Cụ thể, từ ngày 18-7, chương trình trợ giá vận chuyển (SPF) vốn là gói tùy chọn, nay được áp mặc định cho tất cả shop thường, khiến tổng chi phí nền tảng tăng mạnh. Nếu trước đây người bán chỉ chịu 3%–4% phí, thì nay có thể lên tới 10%–12% giá trị đơn hàng.

Cộng thêm phí giao dịch 5% và phí xử lý đơn mới, tổng chi phí người bán phải gánh có thể lên đến 17% doanh thu, chưa kể khuyến mãi, quảng cáo hay phí vận chuyển.

Trước TikTok, Shopee cũng từng áp dụng phí hạ tầng 3.000 đồng/đơn từ tháng 7-2025, cho thấy xu hướng các sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí nhằm bù đắp chi phí vận hành và duy trì cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.