Xem 360 độ, toàn cảnh "siêu sân bay" lớn nhất Việt Nam đang thành hình

Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình trọng điểm đặc biệt của quốc gia, đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Khi đi vào hoạt động, Long Thành sẽ trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam và nằm trong nhóm sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, được kỳ vọng tạo ra “cú hích thế kỷ” cho nền kinh tế, đóng góp 3-5% vào tăng trưởng GDP mỗi năm.

Hình ảnh mới nhất của sân bay Long Thành

Dự án sân bay Long Thành được xem là công trình có quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam, đồng thời nằm trong top 16 dự án sân bay được mong đợi nhất thế giới. Mục tiêu của dự án là đưa Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, hướng tới vị thế một “mega-hub” của khu vực Đông Nam Á. Theo quy hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; khi hoàn thiện toàn bộ, năng lực của sân bay có thể đạt 100 triệu hành khách và hàng triệu tấn hàng hóa, sánh ngang với các sân bay hàng đầu như Changi (Singapore) hay Incheon (Hàn Quốc).

Toàn cảnh 360° siêu hoành tráng của Cảng HKQT Long Thành. (Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP)

Gắn liền với sân bay là khu thương mại tự do (FTZ) Long Thành, có quy mô hơn 8.500 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 16 tỷ USD. Khu vực này tích hợp bốn chức năng chính gồm sản xuất công nghệ cao, logistics, tài chính - thương mại - dịch vụ và nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong đó, vốn đầu tư công chiếm khoảng 5%, tư nhân trong nước 40% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 55%. Giai đoạn 1 của khu FTZ dự kiến thực hiện trong 5 năm, trên diện tích 3.700 ha với tổng vốn hơn 9,2 tỷ USD. Đây được xem là động lực phát triển mới cho Đồng Nai, góp phần biến khu vực này trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ hàng đầu phía Nam.

Nhiều khung cảnh sân bay với các góc quay khác nhau được cập nhật.

Với vị thế là cửa ngõ hàng không mới của quốc gia, Đồng Nai đã định hướng phát triển mô hình đô thị sân bay Long Thành nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế mà công trình mang lại. Theo quy hoạch, khu đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận có tổng diện tích hơn 57.000 ha, trong đó khu vực đô thị trung tâm chiếm hơn 43.000 ha.

Đồ án quy hoạch chung do liên danh Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAR) - Nihon Sekkei (Nhật Bản) - Coninco thực hiện, định hướng phát triển theo mô hình “Aerotropolis” - đô thị hàng không hiện đại, lấy sân bay làm trung tâm phát triển kinh tế. Khác với đô thị truyền thống, Aerotropolis kết nối chặt chẽ giữa hạ tầng hàng không, logistics, công nghiệp và thương mại, tạo thành một hệ sinh thái đô thị năng động, mở rộng ra ngoài phạm vi sân bay.

Phối cảnh sân bay Long Thành. (Ảnh: ACV)

Phối cảnh khu vực bên trong sảnh làm thủ tục tại sân bay Long Thành. (Ảnh: ACV)

Đặc biệt, đô thị sân bay Long Thành sẽ phát triển song song với TP.HCM theo mô hình “thành phố song sinh”, hình thành một khu vực kinh tế - đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu. Đây không chỉ là nơi giao thương quốc tế, mà còn là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong tương lai.

Theo các chuyên gia, sự ra đời của sân bay Long Thành và đô thị hàng không đi kèm sẽ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng Long Thành là trường hợp đặc biệt khi đô thị sẽ hình thành sau sân bay, với quy hoạch bài bản, hiện đại và ứng dụng công nghệ 4.0, hứa hẹn trở thành một cực phát triển mới trong tương lai.

Tọa lạc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành “cửa ngõ bầu trời” của Việt Nam, kết nối đất nước với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Với quy mô, thiết kế và công nghệ hiện đại, sân bay này không chỉ là công trình hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn cao của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.