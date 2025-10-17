Xuất hiện chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện bắt đầu từ cuộc gọi nháy máy

Thời gian gần đây, nhiều người dùng di động liên tục nhận được các cuộc gọi chớp nhoáng chỉ kéo dài 1-2 giây từ những đầu số lạ như 022x, 024x, 059x... rồi tắt ngay. Theo cảnh báo từ cơ quan công an, dù không trực tiếp gây thiệt hại, đây là bước đệm tinh vi của tội phạm mạng để thu thập dữ liệu và giăng bẫy lừa đảo.

Không giống các cuộc gọi quảng cáo bảo hiểm hay tư vấn tài chính trước đây, hình thức "nháy máy" này tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn bạn tưởng. Cụ thể, các đối tượng sử dụng các cuộc gọi nháy máy để xác nhận số điện thoại còn sử dụng từ đó bổ sung vào danh sách dữ liệu có giá trị để bán cho bên thứ ba, phục vụ quảng cáo hay các cuộc gọi làm phiền khác.

Đối tượng "con mồi" thường là nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi, nội trợ hoặc người đang tìm việc, rồi dựng kịch bản tinh vi để dụ họ gọi lại vào các số điện thoại tính phí cao, đặc biệt là các số quốc tế lạ.

Các đối tượng sử dụng một số hệ thống tự động có thể nhận diện giọng nói từ đó thu thập giọng nói phân loại dữ liệu theo giới tính, độ tuổi để phục vụ mục đích giả danh trong các cuộc gọi lừa đảo khác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp sau:

- Tuyệt đối không gọi lại: Khi nhận được cuộc gọi "nháy máy" từ số lạ, cách tốt nhất là hãy bỏ qua. Việc tò mò gọi lại có thể khiến bạn sập bẫy.

- Chặn số làm phiền: Nếu một số điện thoại lạ liên tục nháy máy, hãy sử dụng tính năng chặn số có sẵn trên điện thoại thông minh. Đối với điện thoại phổ thông, bạn có thể liên hệ nhà mạng để được hỗ trợ.

- Không cung cấp thông tin cá nhân: Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, mã OTP, hay tài khoản ngân hàng qua điện thoại cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hay nhà mạng.

- Cảnh giác với đường link và ứng dụng lạ: Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng phòng chống tội phạm để được hỗ trợ kịp thời.