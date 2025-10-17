Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu công nghệ 5G

Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ 5G thế giới, được các tập đoàn hàng đầu như Qualcomm, GSMA công nhận là quốc gia đi đầu trong thương mại hóa công nghệ Open RAN. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại diễn đàn Open RAN Connect 2025.

Viettel cũng vừa công bố kế hoạch triển khai 2.300 trạm 5G Open RAN 32T32R toàn quốc trong năm nay. Các trạm này sử dụng chipset Qualcomm, cho tốc độ tải xuống trung bình 500 Mbps, tỷ lệ kết nối 99,7% và tiết kiệm 24% năng lượng. Nền tảng Open RAN còn giúp rút ngắn một nửa thời gian phát triển sản phẩm.

Sau khi triển khai trong nước, Viettel dự kiến mở rộng ra thị trường quốc tế và phát triển các thế hệ mạng di động tiếp theo. Theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025, Viettel High Tech là doanh nghiệp Đông Nam Á duy nhất được công nhận là nhóm Doanh nghiệp có thế mạnh chuyên biệt thể hiện vai trò tiên phong trong thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN dựa trên nền tảng chipset ASIC.

Riêng trong năm 2025, Viettel triển khai 2.500 trạm 5G ở các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk… Thiết bị 5G Viettel được thiết kế theo tiêu chuẩn mở quốc tế hiện cũng đã mở rộng ra các thị trường quốc tế như Ấn Độ, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ… Các trạm 5G của Viettel đã chứng minh hiệu năng vượt trội về vùng phủ, dung lượng và khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới 24% so với thiết bị cùng loại.