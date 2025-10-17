31 camera AI phạt nguội tại TP.HCM được đặt ở đâu?

Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động 31 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông và thực hiện phạt nguội. Hệ thống này có khả năng phát hiện đồng thời nhiều lỗi của nhiều phương tiện, hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), các vị trí lắp đặt camera được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào những khu vực trọng điểm nhằm tối ưu hóa hiệu quả giám sát. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm:

Các "điểm đen" thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Khu vực có mật độ phương tiện cao, dễ ùn tắc vào giờ cao điểm. Các tuyến đường mà người tham gia giao thông thường mắc các lỗi phổ biến.

Cụ thể, 31 camera AI đã được lắp đặt tại các giao lộ trên 7 tuyến đường sau:

- Đường Điện Biên Phủ

- Đường Võ Thị Sáu

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai

- Đường Nguyễn Hữu Cảnh

- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Đường Nguyễn Thị Định

- Đường Đặng Thúc Vịnh

Quy trình phạt nguội từ camera AI diễn ra như thế nào?

Khi một phương tiện vi phạm, quy trình xử lý tự động sẽ được kích hoạt theo các bước sau:

- Ghi nhận vi phạm: Camera AI tự động phát hiện hành vi vi phạm, trích xuất hình ảnh hoặc video kèm theo đầy đủ thông tin: biển số xe, thời gian và địa điểm vi phạm.

- Chuyển dữ liệu về trung tâm: Dữ liệu vi phạm ngay lập tức được gửi về Trung tâm chỉ huy giao thông để cán bộ CSGT kiểm tra và xác thực tính chính xác.

- Xác minh chủ phương tiện: Trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm, cơ quan công an sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thông tin của chủ phương tiện.

- Lập hồ sơ và gửi thông báo: Sau khi xác minh, hồ sơ vi phạm sẽ được lập và một thông báo phạt nguội được gửi đến chủ phương tiện qua đường bưu điện hoặc phương thức điện tử.

- Công khai thông tin: Đồng thời, thông tin vi phạm cũng được cập nhật lên trang web của Cục Cảnh sát giao thông để người dân có thể chủ động tra cứu.

Hiệu quả ban đầu và các lỗi vi phạm phổ biến

Hệ thống camera AI có khả năng nhận diện nhiều loại vi phạm cùng lúc, ngay cả với một phương tiện. Các lỗi phổ biến thường bị ghi nhận bao gồm:

Vượt đèn đỏ. Đi không đúng làn đường quy định. Không đội mũ bảo hiểm. Đi ngược chiều. Dừng, đỗ xe sai quy định.

Thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ trong khoảng một tháng (từ ngày 1/9 đến 6/10/2025), Phòng CSGT đã hoàn thiện hồ sơ xử lý 3.476 trường hợp vi phạm được phát hiện bởi hệ thống camera AI. Việc triển khai công nghệ này không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân mà còn hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.