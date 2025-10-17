Lừa đảo shipper giao hàng ngày càng tinh vi, công an chỉ rõ 5 điều phải nhớ kỹ

Tình trạng giả mạo nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Dù đã được cảnh báo nhiều lần, không ít người dân vẫn mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Vào ngày 08/5/2025, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1985, trú tại Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa đảo hơn 900 triệu đồng. Theo lời kể, trước đó vào ngày 06/5, chị H. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là shipper, thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán. Sau khi chị H. tin tưởng và chuyển tiền, đối tượng gọi lại, dựng lên kịch bản rằng chị đã chuyển nhầm số tài khoản và sẽ hướng dẫn chị nhận lại tiền. Kẻ lừa đảo đã gửi cho chị một mã QR, yêu cầu dùng ứng dụng ngân hàng quét mã để được hoàn tiền.

Do mất cảnh giác, chị H. đã làm theo và ngay lập tức tài khoản bị trừ 2 triệu đồng. Khi chị thắc mắc, đối tượng đổ lỗi do chị "thao tác sai" và yêu cầu phải quét mã lại hoặc chuyển thêm tiền thì mới được hoàn lại toàn bộ. Rơi vào bẫy tâm lý, chị H. đã liên tiếp dùng nhiều tài khoản khác để chuyển tiền theo hướng dẫn. Tổng cộng, chị đã chuyển hơn 900 triệu đồng cho các đối tượng. Chỉ đến khi bị yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng nữa để "hoàn tất tiến trình", chị H. mới nghi ngờ và đến cơ quan công an trình báo.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo người dân 5 biện pháp sau:

1. Luôn kiểm tra hành trình đơn hàng

Chủ động theo dõi trạng thái đơn hàng (đang lấy hàng, đến kho, đang giao...) trực tiếp trên ứng dụng hoặc website chính thức của đơn vị vận chuyển. Việc này giúp bạn nắm rõ thông tin và không bị kẻ gian mạo danh gây nhiễu loạn.

2. Xác minh kỹ lưỡng trước khi thanh toán

Cảnh giác với giao dịch bất thường: Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc các tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra thông tin: Nếu có nghi ngờ, hãy liên hệ trực tiếp với người bán để xác nhận thông tin shipper và đơn hàng.

Ưu tiên thanh toán an toàn: Chỉ thanh toán (COD) khi đã nhận hàng và kiểm tra đúng sản phẩm. Để an toàn hơn, hãy ưu tiên các phương thức thanh toán có tính bảo mật cao như trả trước cho người bán uy tín qua các sàn thương mại điện tử hoặc sử dụng thẻ tín dụng.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Hạn chế tối đa việc công khai số điện thoại, địa chỉ nhà riêng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream bán hàng. Kẻ gian có thể lợi dụng những thông tin này để dựng kịch bản lừa đảo. Hãy trao đổi thông tin giao hàng qua tin nhắn riêng với người bán.

4. Cảnh giác tuyệt đối với link lạ và mã OTP

Không truy cập link lạ: Các đường link không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến website giả mạo hoặc chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Mã OTP là "chìa khóa vàng": Không bao giờ cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng và các đơn vị uy tín không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mã OTP.

5. Chủ động phòng vệ và báo cáo khi có dấu hiệu lừa đảo

Sử dụng công cụ bảo mật: Cài đặt các phần mềm diệt virus, tường lửa cho máy tính và điện thoại.

Hành động ngay khi nghi ngờ: Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, hãy lập tức dừng giao dịch, khóa tài khoản ngân hàng và thay đổi mật khẩu.

Trình báo cơ quan công an: Nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời và giúp ngăn chặn kẻ gian tiếp tục gây hại cho người khác.