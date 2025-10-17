Xe tay ga 125cc mới ra mắt: Đẹp như Vespa, trang bị "vượt mặt' Vision mà giá còn rẻ hơn

Thị trường xe tay ga phổ thông vừa đón nhận một "tân binh" đầy tiềm năng đến từ thương hiệu Zongshen (Trung Quốc) mang tên TF125. Hướng đến những người dùng yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn đòi hỏi sự tiện nghi, mẫu xe này đang gây chú ý mạnh mẽ với mức giá tại thị trường nội địa chỉ 7.280 Nhân dân tệ (tương đương gần 27 triệu đồng).

Điểm thu hút nhất của Zongshen TF125 chính là ngoại hình. Xe khoác lên mình vẻ đẹp cổ điển với những đường nét bo tròn mềm mại, gợi nhớ đến các dòng scooter huyền thoại của Ý.

- Đầu xe nổi bật: Cụm đèn pha "mũi lợn" được mạ crôm sáng bóng vừa là điểm nhấn thanh lịch, vừa cung cấp độ sáng ấn tượng lên tới 30.000 cd, đảm bảo tầm nhìn an toàn trong đô thị.

- Chi tiết tinh tế: Các chi tiết kim loại, yên xe bọc da màu nâu và các tùy chọn màu sơn pastel như Trắng Ngọc Trai, Trắng Skyline, Xám Đá càng làm tôn lên vẻ ngoài thời trang và hoài cổ.

- Tăng tiện ích: Người dùng có thể lắp thêm cốp sau có khóa, vừa tăng không gian chứa đồ, vừa hoàn thiện vẻ đẹp cổ điển cho xe.

Dù có mức giá rẻ hơn đáng kể so với Honda Vision hay Yamaha Janus, Zongshen TF125 lại sở hữu những trang bị vượt trội, thường chỉ thấy trên các dòng xe đắt tiền hơn:

- Phanh đĩa kép: Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, sử dụng kẹp phanh piston kép, mang lại khả năng dừng an toàn và chính xác. Đây là một nâng cấp đáng giá so với phanh tang trống phía sau trên nhiều đối thủ.

- Chìa khóa thông minh Smartkey: Tăng cường khả năng chống trộm và mang lại sự tiện lợi khi sử dụng.

- Cổng sạc kép: Tích hợp cả hai cổng sạc phổ biến là USB Type-A và Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị điện tử mọi lúc.

- Màn hình LCD kỹ thuật số: Cụm đồng hồ hiển thị thông tin sắc nét, trực quan và hiện đại.

Zongshen TF125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,1 mã lực và mô-men xoắn 9,6 Nm. Sức mạnh này đủ để xe vận hành linh hoạt và mượt mà trên đường phố.

Với bình xăng dung tích lớn 8,8 lít, xe có thể di chuyển quãng đường hơn 300 km sau mỗi lần đổ đầy, rất kinh tế cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Thêm vào đó, chiều cao yên chỉ 740 mm và trọng lượng 110 kg giúp TF125 trở nên thân thiện với vóc dáng của đa số người châu Á, kể cả phái nữ, giúp việc điều khiển và xoay trở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng.

Với sự kết hợp giữa thiết kế bắt mắt, trang bị dồi dào và mức giá hấp dẫn, Zongshen TF125 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga thời trang, tiện nghi và kinh tế.