Không phải Galaxy Z Fold7, đây mới là chiếc điện thoại gập xịn nhất của Samsung, có tiền cũng khó mua

Trong khi người dùng toàn cầu vẫn đang trải nghiệm Galaxy Z Fold7, Samsung đã âm thầm hợp tác cùng nhà mạng China Telecom để trình làng W26 – một phiên bản "siêu sang" và mạnh mẽ hơn, được thiết kế độc quyền cho thị trường Trung Quốc. Đây không chỉ đơn thuần là một chiếc smartphone gập, mà còn là một biểu tượng đẳng cấp với những nâng cấp đáng giá khiến phiên bản quốc tế trở nên "bình thường".

Điểm khác biệt đầu tiên của Samsung W26 nằm ở vẻ ngoài xa xỉ. Máy có hai tùy chọn màu sắc Đỏ và Đen, kết hợp với các chi tiết trang trí màu vàng tinh tế, tạo cảm giác cao cấp và khác biệt hoàn toàn so với Galaxy Z Fold7.

Mặc dù được khoác lên mình "bộ cánh" sang trọng hơn, W26 vẫn giữ được trọng lượng ấn tượng chỉ 215 gram, tiếp tục là một trong những chiếc smartphone gập mỏng và nhẹ nhất thị trường hiện nay.

Không chỉ đẹp hơn, W26 còn sở hữu những tính năng và cấu hình vượt trội:

Gọi vệ tinh: Đây là nâng cấp đáng giá nhất, cho phép người dùng liên lạc trong những điều kiện không có sóng di động. Tính năng này không được trang bị trên các phiên bản Galaxy Z Fold7 quốc tế.

Hiệu năng mạnh mẽ hơn: Phiên bản W26 được trang bị RAM 16 GB cho cả hai mức dung lượng lưu trữ 512 GB và 1 TB. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 bản 512 GB quốc tế chỉ có 12 GB RAM.

Công cụ AI độc quyền: Thiết bị được tích hợp sẵn một số công cụ AI riêng biệt, ví dụ như "Smart Collection", giúp người dùng quản lý và sắp xếp nội dung một cách thông minh và thuận tiện hơn.

Samsung đặc biệt chăm chút cho trải nghiệm của người dùng W26. Sản phẩm được đặt trong một hộp đựng sang trọng. Bên trong, người mua sẽ nhận được đầy đủ phụ kiện, bao gồm một ốp lưng Kevlar cao cấp, cáp sạc và cả bộ sạc chính hãng – một thứ đã trở nên hiếm hoi trong hộp đựng smartphone ngày nay.

Mức giá của Samsung W26 khởi điểm từ 16.999 Nhân dân tệ (khoảng 63 triệu đồng) cho bản 512 GB và 18.999 Nhân dân tệ (khoảng 70,4 triệu đồng) cho bản 1 TB.

Việc giới hạn sản phẩm tại Trung Quốc là một chiến lược quen thuộc của Samsung. Dòng W-series là kết quả của mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà mạng China Telecom, nhắm đến phân khúc người dùng cao cấp tại thị trường tỷ dân, nơi smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là một biểu tượng của địa vị xã hội. Do đó, hiện chưa có kế hoạch nào về việc ra mắt W26 trên thị trường quốc tế.



