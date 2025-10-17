vivo V60 Lite 5G: Bền mượt vượt thời gian, giúp gạt bỏ mọi “dán nhãn” về nữ giới dùng đồ công nghệ

Trong nhiều năm, một câu nói vẫn được nhiều người trêu vui "đồ nữ dùng kỹ". Câu nói này không phải vô cớ mà xuất phát từ thực tế: từ xe cộ, các thiết bị công nghệ cho đến điện thoại, khi phụ nữ sử dụng, dù có cẩn thận đến đâu, nhiều sản phẩm vẫn dễ trầy xước, hỏng hóc, pin nhanh hao hay hiệu năng kém ổn định. Chính những trải nghiệm này đã tạo nên định kiến rằng nữ giới dù "khéo tay" nhưng vẫn không thể giữ gìn thiết bị lâu bền, khiến nhiều cô gái phải dè dặt khi sử dụng công nghệ khiến trải nghiệm công nghệ trở nên nửa vời.

vivo V60 Lite 5G – tri kỷ mới của những cô gái ‘dùng kỹ’

Thị trường công nghệ ngày càng thấu hiểu người dùng, đồng thời góp phần phá bỏ những định kiến lâu đời, từ độ bền đến màu sắc sản phẩm. Với vivo V60 Lite 5G, định kiến "đồ nữ dùng kỹ" đã hoàn toàn được giải quyết. Đây không chỉ là một thiết bị liên lạc hay giải trí, mà còn là tuyên ngôn về sự bền bỉ, tinh tế và vượt thời gian dành cho phái nữ. Dù bạn "dùng kỹ" đến đâu, V60 Lite vẫn bền mượt, cân được độ "kỹ" của người dùng, đồng hành trọn vẹn từ công việc đến đời sống hàng ngày.

Sở hữu thân máy mỏng nhẹ nặng chỉ 194g nhưng đạt các chứng nhận về độ bền chuẩn quân đội mang đến sự an tâm khi sử dụng hàng ngày, dù vô tình để rơi nhẹ hay tiếp xúc với nước, máy vẫn bền bỉ, giúp người dùng tự tin "dùng kỹ" mà không sợ hư hỏng. Màn hình AMOLED 6,77 inch 120Hz hiển thị hình ảnh sống động, màu sắc rực rỡ và mượt mà, từ những bộ phim yêu thích đến các tựa game đồ họa cao, tạo trải nghiệm trực quan và đã mắt. Không gian hiển thị rộng lớn với kích thước màn hình 6,7 inch cùng viền màn hình siêu mỏng, cho trải nghiệm xem phim, chiến game đỉnh cao. Đây hứa hẹn là chiến hữu được việc, có thể song hành cùng anh em cả ngày dài bận rộn.

Dung lượng pin 6.500mAh cùng sạc nhanh 90W đảm bảo máy hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài, không còn cảnh phải tìm chỗ cắm sạc giữa chừng. Kết hợp với chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, Ram và Rom lớn lưu trữ thoải mái, dễ dàng xử lý đa nhiệm, chơi game, chỉnh sửa ảnh hay quay dựng video mượt mà, không giật lag, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và tận hưởng công nghệ. Viên pin trên V60 Lite còn được bảo hành hiệu suất trong 5 năm - một cam kết mạnh mẽ về chất lượng, sự bền bỉ và vượt thời gian dành cho phái nữ.

Bên cạnh độ bền, phái nữ cũng rất quan tâm đến vẻ đẹp và cảm giác cầm nắm của điện thoại. V60 Lite 5G gây ấn tượng với sắc hồng Candy ngọt ngào, thiết kế mỏng nhẹ chỉ 7,69mm, mang lại trải nghiệm cầm nắm vừa tay và mượt mà. Tuy nhiên, chiếc smartphone này không chỉ dành riêng cho nữ giới: với các tùy chọn màu sắc như Xanh Titan hay Đen Phantom, V60 Lite 5G phù hợp với mọi đối tượng người dùng, bất kể giới tính hay độ tuổi. Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và màu sắc đa dạng giúp sản phẩm trở thành một chiếc smartphone vượt giới hạn, mang trải nghiệm công nghệ bền mượt, tinh tế đến tất cả người dùng.

Món quà đặc biệt dành tặng cho phái nữ dịp 20/10

Nhờ những tính năng này, V60 Lite cân được "độ kỹ" của người dùng nữ, giải quyết triệt để những nỗi lo về độ bền, pin, hiệu năng. V60 Lite 5G chính là chiếc smartphone cân được độ "kỹ" của người dùng nữ, giúp họ tự tin trải nghiệm công nghệ mà không còn lo lắng về hư hỏng hay giới hạn sử dụng. Không chỉ là một thiết bị công nghệ, V60 Lite còn là món quà ý nghĩa dành tặng phái nữ trong dịp 20/10, thể hiện sự tinh tế, hiện đại và trân trọng người nhận.

Buổi trải nghiệm sớm sản phẩm sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 18/10/2025 tại Thế Giới Di Động 136 Nguyễn Thái Học, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để trực tiếp trải nghiệm vivo V60 Lite 5G - một chiếc smartphone vừa là công cụ công nghệ tiện ích, vừa trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng chính mình hoặc người thân trong dịp 20/10. Đặc biệt với 60 suất mua sớm điện thoại vivo V60 Lite đi kèm loạt quà tặng giá trị như 6 Voucher giảm 50%++ giá sản phẩm và 54 Set mỹ phẩm đến thương hiệu Mỹ, Máy sấy tóc, Loa Karaoke EP – Windy.

