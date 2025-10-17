Dùng thử máy sấy Dreame Hair Mini: Gió rất mạnh, nhiệt đều, thiết kế động cơ ẩn, dùng tốt mà mua làm quà 20/10 còn hay hơn

Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ hơn 1 triệu đồng để mua một chiếc máy sấy tóc. Trên thị trường hiện tại, rất dễ tìm được các mẫu máy sấy phổ thông trong khoảng 300.000 - 500.000đ với đủ chức năng cơ bản. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm sử dụng Dreame Hair Mini, tôi mới thấy thế nào là “đủ dùng” và “dùng sướng”.

Máy sấy Dreame Hair Mini bản màu xanh ngọc.

Thiết kế đẹp, tối giản nhưng vẫn có điểm trừ

Điểm đầu tiên khiến Dreame Hair Mini gây thiện cảm là thiết kế: nhỏ gọn, đường nét tối giản, liền mạch. Dù không có cơ chế gập như một số máy mini khác nhưng tổng thể vẫn rất tiện mang theo khi du lịch hay công tác. Máy nặng chỉ khoảng 270g, dễ cầm nắm vì dù sao cũng là sản phẩm thiết kế cho hội chị em là chính.

Máy có thiết kế tối giản, nhỏ gọn, các tông màu pastel nữ tính nhưng vẫn có bản màu trắng và xám hợp với nam giới.

Thân máy dài hơn vì chứa động cơ ở trong.

Thiết kế này giúp tạo luồng gió mạnh, đều và an toàn hơn.

Máy có nút gạt để chỉnh mức gió, bấm để đổi nhiệt. Phía trên là dải đèn LED đổi màu tùy theo mức nhiệt.

Vỏ ngoài dạng bóng tuy cho cảm giác cao cấp, xịn mượt nhưng lại khá dễ trầy xước sau 1 thời gian sử dụng. Tuy nhiên, 5 lựa chọn màu của mẫu này đều có tông màu sáng nên các vết trầy mặc định đều ít lộ hơn. Phần hút gió phía chuôi tay cầm có thể tháo ra vệ sinh, một điểm cộng nhỏ về độ tiện dụng.

Không đi kèm đầu tạo kiểu nhưng vì gió thổi tập trung nên vẫn vừa đủ tốt cho nhu cầu dùng hàng ngày.

Máy không đi kèm mỏ vịt hay đầu tạo kiểu, nghĩa là không lý tưởng để sấy tạo kiểu cầu kỳ. Tuy vậy, đầu thổi khí có tiết diện nhỏ giúp luồng gió tập trung hơn, đủ cho các nhu cầu dùng cơ bản.

Đầy đủ tính năng, có cả chế độ sấy cho trẻ em

Dreame Hair Mini sở hữu mô-tơ tốc độ cao 100.000 vòng/phút, công suất thực tế khoảng 1200W nhưng vẫn cho lực gió mạnh hơn khá nhiều so với các máy sấy cùng công suất khác. Máy có 5 chế độ nhiệt độ khác nhau, trong đó có cả chế độ sấy lạnh, sấy ấm, sấy nóng, nóng xen kẽ lạnh và chế độ “baby care” - giữ nhiệt độ ở mức ~49,6°C để tránh làm tổn thương da đầu nhạy cảm.

Lỗ hút gió có thể tháo ra vệ sinh.

Ngoài ra, máy còn tích hợp cảm biến NTC và bộ xử lý kiểm soát nhiệt lên tới 100 lần mỗi giây, giúp nhiệt độ luồng gió ổn định, hạn chế việc tóc bị quá nóng dẫn đến khô xơ. Tính năng tạo ion âm (mật độ khoảng 200 triệu ion/cm³) cũng là điểm đáng chú ý, giúp tóc sau khi sấy đỡ rối, vào nếp tốt hơn và không bị "bung xù" vì sức gió và hơi nóng.

So sánh kích thước với 1 chiếc Xiaomi Mijia H300.

Dải đèn LED trên thân máy báo hiệu chế độ đang dùng: xanh dương cho gió mát, cam cho sấy ấm và đỏ cho sấy nóng. Cách hiển thị này giúp dễ theo dõi mà không cần nhìn kỹ vào nút bấm.

Trải nghiệm thực tế: tóc khô nhanh, gió mạnh thật sự

So với các mẫu máy phổ thông dưới 500.000đ, Dreame Hair Mini cho lực gió mạnh rõ rệt. Ở mức thấp nhất, luồng gió đã tương đương với mức cao của nhiều máy tầm giá rẻ. Khi bật lên mức tối đa, đo tại khoảng cách 40cm, tốc độ gió có thể đạt hơn 10m/s - đủ để làm khô mái tóc dài trung bình chỉ trong chưa đến 3 phút.

Lực gió mạnh đến nỗi có thể tự tạo phản lực đẩy máy nghiêng lên.

Thậm chí là thổi bay 1 số loại đồ đạc.

Kết quả sấy cũng cho cảm giác khác biệt: tóc khô đều, không quá nóng, không bị “cháy tóc” hay khô rít như khi dùng máy công suất lớn nhưng không kiểm soát nhiệt. Ion âm giúp tóc vào nếp tốt hơn, không xù hay tích điện dù sấy trong thời tiết hanh khô.

Mức gió mạnh nhất của mẫu Mijia H300 vào khoảng 6 - 7m/s.

Nhưng chưa là gì so với mẫu Dreame, đạt lần lượt 7 - 8m/s ở mức gió thấp và 11 - 12m/s ở mức gió cao.

Máy hoạt động khá êm, độ ồn theo quảng cáo chỉ khoảng 58 dB - thấp hơn nhiều mẫu khác trong cùng phân khúc. Kiểu tiếng ồn nghe cũng dễ chịu hơn nhờ thiết kế động cơ ẩn trong tay cầm thay vì nằm trực tiếp trong ống thổi gió phía trên.

Có đáng mua không?

Nếu chỉ cần một chiếc máy sấy đơn giản, gió vừa đủ, không quan tâm đến bảo vệ tóc hay kiểu dáng, các mẫu máy 300.000 - 500.000đ như Mijia H300 (~480.000đ) hay Showsee A1 (~237.000đ) là đủ. Nhưng nếu bạn có nhu cầu sấy tóc thường xuyên, tóc dày hoặc hay tạo kiểu nhẹ, Dreame Hair Mini thực sự mang lại trải nghiệm cao cấp hơn: nhẹ tay, gió mạnh, kiểm soát nhiệt tốt, không gây khô tóc.

Anh em có thể mua dùng nếu thực sự muốn trải nghiệm máy sấy tiệm cận hàng "xịn", hoặc làm quà cho vợ, cho mẹ trong các dịp quan trọng.

Với mức giá khoảng 1.4 triệu đồng (hoặc chỉ khoảng 1.2 triệu trong các ngày sale lớn), đây cũng có thể là một món quà thiết thực dịp 20/10 sắp tới cho các chị, các mẹ, dù chưa thể đủ "wow" như việc tặng hẳn 1 bộ sản phẩm chăm sóc tóc của Dyson trị giá cả chục triệu.