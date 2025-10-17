Quyền lợi mới về BHYT mà người dân TP.HCM cần biết

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa qua đã thông tin chi tiết về quy định mới cho phép người dân thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, nhằm tăng cường sự linh hoạt và minh bạch trong chính sách y tế.

Phát biểu về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết người tham gia BHYT có thể lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến cơ bản hoặc tuyến ban đầu. Việc thay đổi này được thực hiện định kỳ vào 15 ngày đầu của mỗi quý (tháng 1, 4, 7, và 10).

Thủ tục có thể được tiến hành qua nhiều kênh thuận tiện. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH địa phương hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Riêng với người lao động, việc thay đổi sẽ được thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Một điểm đặc biệt quan trọng được bà Hằng nhấn mạnh là thủ tục này hoàn toàn miễn phí, căn cứ theo Điều 44 Luật BHYT 2024 và Thông tư 01/2025/TT-BYT.

BHXH TP.HCM cũng đưa ra cảnh báo rằng các tổ chức dịch vụ thu hộ không có chức năng thực hiện thủ tục đổi nơi KCB. Nhiệm vụ của các đơn vị này chỉ giới hạn ở việc thu phí tham gia mới, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện.

Trong trường hợp người dân bị yêu cầu nộp phí trái quy định, họ cần liên hệ ngay đến cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc đường dây nóng 1900.9068 để bảo vệ quyền lợi. Mọi hành vi thu phí sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm, bao gồm việc yêu cầu hoàn trả và chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm.

Để quá trình diễn ra thuận lợi, người dân được khuyến nghị chuẩn bị sẵn mã số BHXH và thông tin cá nhân trước khi thực hiện thủ tục.