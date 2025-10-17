Trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ đẳng cấp tại Xiaomi Store ở Crescent Mall

Sự kiện này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Xiaomi tại Việt Nam mà còn mở ra một điểm hẹn lý tưởng, nơi người dùng có thể trực tiếp khám phá và tương tác với toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm thông minh của thương hiệu.

Thay vì chỉ là một không gian mua sắm đơn thuần, Xiaomi Store tại Crescent Mall được định hình như một trung tâm trải nghiệm công nghệ. Tại đây, khách hàng được khuyến khích chạm, dùng thử và cảm nhận sự kết nối liền mạch giữa các thiết bị, từ những chiếc smartphone flagship, sản phẩm AIoT đa dạng cho đến dòng thiết bị gia dụng Mijia Series lần đầu tiên ra mắt. Tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh sống động về phong cách sống hiện đại, tiện nghi và đầy cảm hứng.

Trải nghiệm đa giác quan: Chạm, thử và cảm nhận công nghệ

Tọa lạc tại một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất TP.HCM, Xiaomi Store Crescent Mall gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với lối thiết kế tối giản, không gian mở và ngập tràn ánh sáng. Cửa hàng được bố trí thành các khu vực chuyên biệt như Smart Home, Smart Life, Smart TV và đảo trải nghiệm di động, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu và tương tác với từng nhóm sản phẩm.

Với hơn 200 mã sản phẩm được trưng bày một cách khoa học, cửa hàng mang đến một cái nhìn toàn cảnh về hệ sinh thái Xiaomi, từ các thiết bị cá nhân như điện thoại, đồng hồ thông minh đến các giải pháp toàn diện cho gia đình. Điểm đặc biệt nhất chính là sự hiện diện của những sản phẩm mới ra mắt chính thức, bao gồm cả dòng Mijia Series với các thiết bị gia dụng lớn – điều chưa từng có tại bất kỳ điểm bán lẻ nào trước đây.

Khách tham quan có thể tự tay khám phá các sản phẩm công nghệ nổi bật như Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Buds 5 Pro và vô số thiết bị AIoT khác. Toàn bộ hệ thống được đồng bộ hóa qua ứng dụng Xiaomi Home, mô phỏng một ngôi nhà thông minh thu nhỏ, nơi mọi thứ vận hành một cách hài hòa, mang lại sự tiện nghi tối đa.

"Khi đến Xiaomi Store tại Crescent Mall, mình thật sự ấn tượng với dải sản phẩm gia dụng được trưng bày, đặc biệt là các thiết bị thuộc Mijia Series lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Mình tin rằng mọi người sẽ có được những trải nghiệm rất khác biệt khi đến đây." – nhà sáng tạo nội dung Mei Mei hào hứng cho biết.

Sức hấp dẫn của Xiaomi Store không chỉ đến từ sự đa dạng sản phẩm mà còn nằm ở trải nghiệm tương tác trực quan. Khách hàng có thể trực tiếp thử nghiệm các tính năng, điều khiển thiết bị và nhận được sự tư vấn, hướng dẫn chi tiết từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Không gian mở và cách bố trí khoa học giúp người dùng cảm nhận rõ triết lý "Innovation for Everyone", công nghệ thân thiện, gần gũi và dành cho tất cả mọi người.

Mijia Series: Nâng tầm cuộc sống với hệ sinh thái gia dụng thông minh

Sự xuất hiện của thương hiệu Mijia tại cửa hàng chính là một cột mốc quan trọng, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của Xiaomi tại thị trường Việt Nam. Lần đầu tiên, người dùng trong nước có cơ hội tương tác trực tiếp với các sản phẩm gia dụng chính hãng từ Mijia ngay tại cửa hàng, bao gồm tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L, điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter, cùng các loại robot hút bụi, máy lọc không khí, quạt thông minh…

Việc ra mắt Mijia Series mang đến cho người dùng cơ hội khám phá sâu hơn về phong cách sống "Smart Living" mà Xiaomi đang kiến tạo. Tất cả sản phẩm đều tích hợp vào nền tảng Xiaomi Home, cho phép người dùng điều khiển, thiết lập các kịch bản tự động hóa và cá nhân hóa không gian sống của mình một cách dễ dàng.

"Giờ đây người dùng chỉ cần một tài khoản Xiaomi là có thể điều khiển liền mạch toàn bộ thiết bị trong nhà: từ TV, tủ lạnh, điều hòa đến robot hút bụi. Việc Mijia Series chính thức có mặt tại Việt Nam mở ra cơ hội để người dùng tiếp cận hệ sinh thái Xiaomi đầy đủ hơn bao giờ hết." – nhà sáng tạo nội dung Vinh Xô chia sẻ.

Không chỉ đơn thuần mở rộng danh mục sản phẩm, Mijia Series còn là minh chứng cho cam kết đầu tư mạnh mẽ của Xiaomi vào mảng thiết bị gia dụng, một trong những trụ cột chính của chiến lược toàn cầu "Human × Car × Home". Với tầm nhìn này, Xiaomi đang từng bước định hình một lối sống thông minh, kết nối và tiện nghi cho các gia đình Việt.

Hãy đến và trở thành một phần của thế giới công nghệ Xiaomi

Xiaomi Store không chỉ là nơi để người dùng tiếp cận sản phẩm mới nhanh chóng mà còn là địa chỉ tin cậy với dịch vụ chính hãng, chính sách bảo hành rõ ràng và sự hỗ trợ khách hàng tận tình.

Hơn cả một cửa hàng, đây còn là không gian kết nối giữa thương hiệu và cộng đồng. Người dùng không chỉ đến để khám phá sản phẩm mà còn để lắng nghe, chia sẻ và trở thành một phần của cộng đồng Xiaomi Fans sôi nổi. Đây là nơi những người cùng chung đam mê công nghệ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau lan tỏa nguồn cảm hứng về một cuộc sống thông minh.

Thông qua các sự kiện, workshop công nghệ và buổi trải nghiệm sản phẩm được tổ chức định kỳ, Xiaomi Store sẽ trở thành cầu nối ý nghĩa giữa công nghệ và con người, củng cố vai trò của thương hiệu trong việc xây dựng một cộng đồng người dùng trung thành và gắn kết.

"Mình nghĩ ai yêu công nghệ cũng nên thử đến Xiaomi Store một lần. Ở đây bạn có thể trải nghiệm gần như toàn bộ hệ sinh thái của Xiaomi, từ smartphone, TV, điều hòa, robot hút bụi cho đến các thiết bị Mijia Series, tất cả đều kết nối liền mạch trong cùng một không gian. Điều mình thích nhất là không khí ở đây rất cởi mở, mọi người có thể chia sẻ cảm nhận, trao đổi kinh nghiệm sử dụng và cùng nhau lan tỏa niềm đam mê công nghệ. Cảm giác đó khiến mình muốn quay lại nhiều lần để khám phá thêm." – KOL Duy Ant (Relab) chia sẻ.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, Xiaomi Store tại Crescent Mall chính là điểm dừng chân lý tưởng để bạn chạm vào tương lai, cảm nhận sự tiện nghi và khám phá cách công nghệ có thể làm cho cuộc sống mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn.