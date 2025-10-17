Trải nghiệm robot hút bụi lau nhà Dreame D20 Ultra: Chỉ 10 triệu mà có lực hút 13.000 Pa, tránh vật thể, trạm vệ sinh tự động xịn không kém flagship

Ra mắt trong năm 2025, D20 Ultra hội tụ nhiều công nghệ đầu bảng của Dreame, nhưng có giá chỉ khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Đây không đơn thuần là một bản nâng cấp, mà là lời tuyên chiến thực thụ với các đối thủ lớn khi mang đến hiệu suất làm sạch mạnh mẽ với lực hút 13.000 Pa, hệ thống dock tự động toàn diện cùng hàng loạt công nghệ như hệ thống lau xoay kép DuoScrub và khả năng điều hướng thông minh.

Thiết kế tinh gọn, hiện đại

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dreame D20 Ultra tạo cảm giác tối giản, gọn gàng, đúng với phong cách đặc trưng của Dreame trong vài năm gần đây.

Toàn bộ thân máy và trạm sạc cho cảm giác liền khối, các cạnh bo tròn nhẹ, kết hợp tông trắng trung tính giúp thiết bị dễ dàng hòa vào không gian nội thất hiện đại.

Với đường kính 350 mm, cao 104 mm và trọng lượng chỉ 3,9 kg, robot có thể luồn lách dưới gầm bàn, ghế hay sofa mà không gặp trở ngại. Trạm sạc PowerDock đi kèm có kích thước 340 × 457 × 590 mm, thiết kế dạng cột đứng tối giản nhưng vẫn đủ chỗ cho toàn bộ hệ thống giặt - sấy - đổ bụi tự động cùng hai bình nước 4,5 L (nước sạch) và 4 L (nước bẩn).

Nhìn chung, thiết kế của máy không quá phô trương nhưng vẫn toát lên cảm giác hiện đại, tinh gọn và chỉn chu.

Mọi chi tiết từ cảm biến laser đặt ở trung tâm mặt trên cho đến cụm camera điều hướng phía trước đều được bố trí hợp lý, mang nét công nghệ hiện đại.

Nhìn từ phía dưới, bố cục của Dreame D20 Ultra được sắp xếp gọn gàng và hợp lý. Hai bánh xe lớn, trong khi chổi quét cạnh hỗ trợ gom rác về phía trung tâm để cọ lăn hút triệt để hơn. Phía sau là hai đĩa lau DuoScrub, đảm nhiệm chức năng lau sàn.

Con lăn chính của D20 Ultra được làm hoàn toàn bằng cao su, thay vì dùng sợi nylon như nhiều mẫu robot khác. Thiết kế này giúp giảm tình trạng tóc, lông thú cưng hay sợi vải quấn vào trục, vốn là nỗi ám ảnh quen thuộc của người dùng robot hút bụi.

Khoang chứa bụi dung tích 320 ml.

Dock sạc cũng được thiết kế rất gọn, với điểm nhấn duy nhất là những đường vân dọc ở mặt trước khu vực chứa túi bụi, giúp người dùng dễ nhận biết vị trí khoang chứa nhưng vẫn giữ được tổng thể gọn gàng và hài hòa.

Dreame cũng quan tâm đến chi tiết nhỏ: mặt sau của dock có khe cuốn dây điện gọn gàng, giúp người dùng dễ sắp xếp thiết bị sát tường mà không lo dây bị rối hay thừa ra ngoài.

Vormax 13.000 Pa - sức mạnh vượt tầm phân khúc, kết hợp hàng loạt công nghệ "xịn sò"

Trái tim của Dreame D20 Ultra nằm ở động cơ Vormax, thế hệ động cơ mới của Dreame với lực hút lên tới 13.000 Pa, gấp đôi so với phần lớn robot hút bụi tầm trung hiện nay. Đây là con số hiếm thấy trong tầm giá.

Công nghệ Vormax tạo ra luồng không khí xoáy mạnh mẽ, duy trì lực hút ổn định suốt quá trình vận hành. D20 Ultra có thể xử lý từ bụi mịn, tóc, lông thú cưng đến những mảnh vụn lớn mà không làm giảm hiệu suất theo thời gian.

Nhờ lực hút mạnh mẽ của động cơ Vormax kết hợp với cảm biến siêu âm nhận diện bề mặt, D20 Ultra xử lý tốt nhiều tình huống thường gặp trong các gia đình Việt Nam. Những hạt gạo vương trên sàn sau khi nấu cơm, vụn bánh mà trẻ em làm rơi trong phòng khách hay bụi mịn bám quanh khu vực cửa đều được robot thu gom sạch.

Với các gia đình nuôi thú cưng, robot tỏ ra đặc biệt hiệu quả: lông chó mèo thường bám quanh sofa hoặc thảm được hút sạch nhờ chế độ tự động tăng lực hút khi cảm biến phát hiện thảm. Lực hút 13.000 Pa cho phép máy "nhấc" bụi bẩn và lông ẩn sâu trong sợi vải, giúp giảm mùi hôi và hạn chế tình trạng thảm bết lông.

Dreame còn trang bị cho D20 Ultra khả năng nâng giẻ lau tự động lên đến 10,5 mm, giúp robot dễ dàng xử lý không gian có nhiều loại sàn khác nhau, từ gạch men, gỗ công nghiệp cho đến thảm. Khi di chuyển qua khu vực thảm, robot sẽ nhận diện và nâng giẻ lau để tránh làm ướt, đồng thời duy trì lực hút mạnh để làm sạch sâu các lớp sợi. Sau khi hoàn tất, giẻ lau sẽ được hạ xuống và tiếp tục làm việc trên khu vực sàn cứng, đảm bảo toàn bộ chu trình dọn dẹp diễn ra liên tục và hiệu quả.

Cơ chế này không chỉ bảo vệ thảm mà còn giúp robot tiếp tục hút bụi trên bề mặt sợi mà không cần người dùng phải thiết lập vùng cấm thủ công như trước.

DuoScrub xoay kép: mô phỏng thao tác lau thủ công, làm sạch vết bẩn cứng đầu

Bên cạnh khả năng hút, D20 Ultra còn được chú trọng ở khả năng lau nhờ hệ thống DuoScrub gồm hai đĩa lau quay ngược chiều nhau.

Cơ chế xoay ngược giúp tăng ma sát, mô phỏng động tác chà của tay người. Khi kết hợp với áp lực tỳ xuống sàn và hệ thống điều tiết nước tự động, robot có thể loại bỏ các vết bẩn khó chịu như dầu mỡ, cà phê, nước ngọt hay vết trà.

Hệ thống lau xoay kép DuoScrub của D20 Ultra không chỉ tạo lực chà mạnh để loại bỏ vết bẩn, mà còn giúp bề mặt sàn sáng bóng tự nhiên sau khi lau. Trong thực tế sử dụng, robot có thể xử lý tốt những tình huống khó chịu hàng ngày: vết cà phê rơi trên sàn bếp buổi sáng, nước trà đổ dưới bàn ăn hay vệt nước bẩn từ đôi giày ướt đi mưa về.

Nhờ lực ép ổn định và khả năng điều tiết nước hợp lý, sàn khô nhanh sau khi robot hoàn tất, không để lại vệt nước loang, chi tiết nhỏ nhưng quan trọng với khí hậu ẩm đặc trưng ở Việt Nam, giúp giảm nguy cơ sàn bị ẩm mốc hoặc trơn trượt.

Một điểm đáng chú ý trên Dreame D20 Ultra là công nghệ RoboSwing, được thiết kế để khắc phục hạn chế cố hữu của robot hút bụi: khả năng làm sạch sát mép tường và góc nhà. Hệ thống này kết hợp hai miếng lau DuoScrub với cơ chế xoay thân linh hoạt, cho phép robot hơi quay đầu ra ngoài khi tiếp cận tường, giúp miếng lau áp sát mép để làm sạch triệt để hơn.

Nhờ chuyển động phối hợp này, áp lực chà sát được tăng lên đáng kể, giúp robot làm sạch sâu các góc khuất, mép tường và chân tủ - những vị trí mà phần lớn robot thường bỏ sót.

Trong các tình huống thực tế như bếp nấu hay phòng khách, nơi bụi, vết nước hoặc lông thú dễ tích tụ ở các rìa tường, RoboSwing giúp D20 Ultra "chạm góc" hiệu quả hơn mà không cần người dùng phải lau lại thủ công.

Và tất nhiên, một robot tốt không chỉ cần lau sạch, mà còn phải "không mang thêm việc đến cho bạn". Đó là lý do Dreame trang bị cho D20 Ultra hệ thống điều hướng Pathfinder 3DAdapt, giúp robot tự vận hành thông minh và an toàn hơn.

Dreame D20 Ultra có thể "hiểu" không gian xung quanh theo thời gian thực. Robot nhận diện vật thể trong không gian ba chiều, từ chân bàn, ghế cho đến những món đồ nhỏ rơi trên sàn và tự động điều chỉnh hướng di chuyển để đi vòng qua, thay vì đẩy đi hoặc hút chúng vào.

Điều này giúp người dùng không còn phải "giải cứu" robot giữa chừng, một vấn đề vốn khá phổ biến ở các dòng robot giá rẻ.

Dù khả năng chưa sánh được với các mẫu cao cấp hơn như Dreame Aqua 10 Pro Track, ví dụ máy chưa thể phát hiện và tránh né tốt dây điện, nhưng nhìn chung, hệ thống tránh vật cản này vẫn hoạt động ổn định và đủ thông minh để bảo vệ đồ vật và chính bản thân robot khỏi va chạm hoặc trầy xước. Thực tế, dây điện cũng là vật ít khi di chuyển, và hầu hết người dùng đều bố trí gọn gàng quanh góc tường, nên khả năng gặp tình huống "vướng dây" trong sử dụng hàng ngày là có thể chủ động tránh khỏi.

Trạm PowerDock: tự động giặt - sấy - đổ bụi, tiêu chuẩn của sự "rảnh tay"

Một trong những điểm khiến Dreame D20 Ultra gây chú ý là PowerDock - trạm sạc đa năng gần như tương đương với dòng flagship.

Trạm PowerDock tích hợp hệ thống DualBoost 2.0 có khả năng hút sạch toàn bộ bụi từ hộp chứa trong robot xuống túi bụi 3,2 lít, giúp người dùng không phải đổ rác trong khoảng tối đa 100 ngày.

Bên trong trạm là hai bình chứa nước riêng biệt - một bình 4,5 lít cho nước sạch và một bình 4 lít cho nước bẩn, đảm bảo quy trình giặt giẻ luôn khép kín và vệ sinh.

Sau khi robot hoàn tất một chu kỳ lau, trạm sẽ tự động xả nước sạch xuống để giặt hai miếng giẻ, sau đó sấy khô bằng khí ấm, giúp ngăn ngừa nấm mốc và mùi khó chịu.

Độ ồn khi giặt sấy giẻ lau.

Trong chu trình giặt giẻ lau, độ ồn đo được vào khoảng 72 dB, tương đương tiếng máy hút bụi cỡ nhỏ. Đây là giai đoạn robot vận hành mạnh nhất do trạm PowerDock đang xả nước, quay và làm sạch đồng thời hai miếng giẻ. Tuy âm thanh nghe rõ, nhưng quá trình này chỉ diễn ra trong vài phút, hoàn toàn chấp nhận được nếu đặt trạm ở khu vực sinh hoạt chung hoặc bếp. Ngược lại, khi chuyển sang giai đoạn sấy, D20 Ultra hoạt động gần như yên tĩnh. Mức ồn đo thực tế chỉ khoảng 50 dB, tương đương tiếng quạt hoặc cuộc trò chuyện nhỏ.

Phần đế giặt của PowerDock được thiết kế dễ tháo rời, giúp người dùng vệ sinh thủ công khi cần thiết, nhưng với hệ thống giặt và sấy tự động hoạt động hiệu quả, sẽ phải rất lâu bạn mới cần tự tay làm điều này.

Với những người bận rộn, PowerDock chính là lý do khiến D20 Ultra trở thành một thiết bị dọn dẹp "rảnh tay" đúng nghĩa - chỉ cần đổ nước, thêm dung dịch làm sạch định kỳ, và phần còn lại, robot sẽ tự lo trọn vẹn.

D20 Ultra sở hữu viên pin 5.200 mAh, thời gian hoạt động tối đa 260 phút ở chế độ tiêu chuẩn, con số cao hiếm thấy trong phân khúc.

Khi gần hết pin, robot sẽ tự động quay về dock để sạc và sau khi đạt mức đủ, tự tiếp tục làm sạch phần còn lại, đảm bảo toàn bộ khu vực được hoàn thiện mà không cần thao tác thủ công.

Tương tác thông minh qua ứng dụng Dreame Home

Người dùng có thể điều khiển D20 Ultra thông qua ứng dụng Dreame Home - trung tâm quản lý toàn bộ thiết bị trong hệ sinh thái Dreame.

Các chế độ làm sạch có thể chọn nhanh chóng trong ứng dụng.

Ứng dụng cho phép lập bản đồ đa tầng, tạo vùng cấm, thiết lập lịch dọn dẹp, điều chỉnh mức nước / lực hút, kích hoạt chế độ làm sạch hai lần cho các khu vực bẩn, cũng như theo dõi khi nào cần thay thế hoặc vệ sinh các linh kiện.

Giao diện Dreame Home cũng trực quan, với bản đồ 3D và hiển thị vị trí robot theo thời gian thực.

Đặc biệt, robot hỗ trợ trợ lý giọng nói như Alexa, Siri và Google Assistant, giúp người dùng có thể ra lệnh chỉ bằng giọng nói.

Tạm kết

Năm 2025 đánh dấu xu hướng rõ rệt của ngành robot hút bụi là toàn diện hóa trạm sạc và nâng cấp hiệu năng. Các thương hiệu hàng đầu đều hướng đến việc tích hợp toàn bộ quy trình giặt, sấy, đổ bụi và quản lý nước vào một hệ thống khép kín. Tuy nhiên, rào cản giá thành khiến phần lớn mẫu có trạm đa năng đều có giá khá cao.

Với D20 Ultra, Dreame đã tạo nên điểm khác biệt: một sản phẩm mang trải nghiệm cao cấp trong phân khúc tầm trung.

Tuy vẫn còn một vài điểm chưa thể so với các mẫu máy cao cấp, D20 Ultra vẫn là lựa chọn cực kỳ đáng chú ý trong năm 2025 - đặc biệt cho người dùng muốn "dọn dẹp rảnh tay" mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí.