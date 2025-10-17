Quy định mới về chuyển khoản khi mua bán vàng, không chú ý có thể vi phạm

Từ ngày 10/10/2025, mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày đều bắt buộc thực hiện thông qua tài khoản thanh toán ngân hàng, nhằm tăng tính minh bạch và ngăn chặn rửa tiền.

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10, mọi giao dịch mua hoặc bán vàng trị giá từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thanh toán qua tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mua vàng từ 20 triệu đồng/lượng phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Quy định này được đánh giá là bước tiến lớn trong việc kiểm soát thị trường vàng, giúp hạn chế các hoạt động rửa tiền, chuyển dòng tiền ngầm và tăng cường truy vết giao dịch. Đây cũng là một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định 232 - văn bản sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sau hơn 13 năm áp dụng.

Theo NHNN, mức giá trị 20 triệu đồng “trong ngày” là tổng giá trị các giao dịch mua hoặc bán của cùng một khách hàng, nhằm tránh tình trạng “lách luật” bằng cách chia nhỏ giao dịch để thanh toán tiền mặt.

NHNN cho biết, căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024, tài khoản thanh toán là tài khoản không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dùng để thực hiện các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

Như vậy, các hình thức thanh toán không thực hiện trực tiếp từ tài khoản thanh toán bao gồm thẻ tín dụng, ví điện tử, phiếu quà tặng hoặc thanh toán qua sàn thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng thu hộ (COD) đều không phù hợp với quy định của Nghị định 232/2025.

Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày mà thanh toán bằng các hình thức trên, giao dịch sẽ bị coi là không hợp lệ.