Công an TP.HCM có thông báo mới về giấy phép lái xe

Vào ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã đưa ra thông tin hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ mẫu giấy cũ sang thẻ nhựa PET hiện đại.

Trong quá khứ, do điều kiện lịch sử và công nghệ, việc sử dụng GPLX in trên giấy bìa là một giải pháp phổ biến ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Tuy nhiên, mẫu GPLX này đã cho thấy nhiều nhược điểm sau một thời gian dài sử dụng như: khó bảo quản, dễ bị hư hỏng, và đặc biệt là tính bảo mật không cao dẫn đến nguy cơ bị làm giả. Kể từ ngày 1/7/2012, việc cấp đổi GPLX sang vật liệu PET đã được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Các GPLX bằng giấy bìa được cấp trước thời điểm này vẫn có hiệu lực và được sử dụng song song với mẫu thẻ PET mới.

Quá trình chuyển đổi từ GPLX giấy sang thẻ nhựa PET không chỉ mang lại nhiều tiện ích thực tế mà còn là một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Phòng CSGT nhấn mạnh rằng vật liệu PET có độ bảo mật vượt trội, được tích hợp các công nghệ chống làm giả hiện đại cùng mã QR để các cơ quan chức năng có thể dễ dàng tra cứu và xác minh thông tin. Thẻ nhựa PET còn có ưu điểm về độ bền cao, chống nước và ẩm mốc, đồng thời có kích thước nhỏ gọn, khắc phục hoàn toàn các điểm yếu của GPLX giấy truyền thống.

Một lợi ích quan trọng khác là sau khi hoàn tất chuyển đổi, thông tin trên GPLX sẽ được số hóa và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này cho phép công dân đồng bộ GPLX vào ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), giúp việc xuất trình thông tin cho CSGT và các cơ quan khác trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Hơn nữa, việc số hóa thông tin cũng giúp người dân có thể thực hiện các thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại GPLX một cách dễ dàng thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Cục CSGT. Người dân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại và thời gian chờ đợi tại các điểm cấp đổi.

Đối với những công dân có nhu cầu lái xe ở nước ngoài, GPLX dạng thẻ PET là một yêu cầu bắt buộc để có thể xin cấp Giấy phép lái xe Quốc tế (IDP). Bên cạnh đó, ở một số quốc gia như Pháp, Canada, hay Tây Ban Nha, việc sở hữu GPLX thẻ PET sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình chuyển đổi hoặc xin cấp GPLX tại nước sở tại.

Việc chuyển đổi sang thẻ PET không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mang đến sự tiện lợi, an toàn và các giá trị lâu dài cho người dân.

Chính vì vậy, trong đợt cao điểm rà soát và làm sạch dữ liệu của Công an TP.HCM (kéo dài từ 8/10 đến 31/12), Phòng CSGT tha thiết kêu gọi người dân trên địa bàn thành phố hãy chung tay, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã để hoàn thành việc chuyển đổi GPLX giấy sang thẻ PET.

Mục tiêu là để mỗi người dân sinh sống tại TP.HCM trở thành một công dân số, cùng đóng góp vào nỗ lực tiên phong của lực lượng Công an và chính quyền thành phố trong công cuộc chuyển đổi số và cải cách hành chính.