Cập nhật giá xe máy Honda LEAD tháng 10/2025 mới nhất

Bước sang tháng 10/2025, Honda Việt Nam vẫn giữ nguyên giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe tay ga LEAD. Tuy nhiên, theo khảo sát tại các đại lý, giá bán thực tế vẫn chênh lệch đáng kể, cao hơn từ 5,2 đến 5,4 triệu đồng so với giá của hãng.

Hiện tại, Honda LEAD tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn (giá niêm yết 39,56 triệu đồng), Cao cấp (41,72 triệu đồng) và Đặc biệt (45,64 triệu đồng). Mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận ở phiên bản Đặc biệt, với giá bán thực tế tại đại lý lên tới 51 triệu đồng.

Dù giá bán tại đại lý có thể đã giảm nhẹ so với các tháng cao điểm trước đó, sức hút của mẫu xe này vẫn khiến giá thực tế luôn ở mức cao hơn giá đề xuất từ hãng.

Bảng giá xe máy Honda LEAD mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp Đỏ 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Xanh 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Đen mờ 45.644.727 51.000.000 5.355.273

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo. Mức giá này đã bao gồm VAT nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý, khu vực và các chương trình khuyến mãi tại thời điểm mua xe.

Honda LEAD được yêu thích nhờ thiết kế trung tính, bền dáng cùng nhiều tiện ích vượt trội, đặc biệt là phần cốp xe siêu rộng. Mẫu xe này được trang bị động cơ eSP+ 4 van, mang lại khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Để có giá tốt nhất, bạn nên tham khảo giá ở một vài đại lý khác nhau trước khi quyết định, vì giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực và chính sách của mỗi cửa hàng.