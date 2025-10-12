Giá xe Honda SH Mode tháng 10/2025: Đại lý "hét" giá chênh gần 9 triệu đồng

Theo ghi nhận mới nhất, thời điểm tháng 10/2025, Honda Việt Nam tiếp tục phân phối SH Mode với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Mặc dù hãng vẫn giữ nguyên giá niêm yết không đổi so với tháng trước, thực tế tại các đại lý (HEAD) lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Khảo sát tại các đại lý cho thấy, giá xe SH Mode trong tháng 10 này tiếp tục bị đội lên từ 7,1 đến 8,6 triệu đồng tùy phiên bản. Mức chênh lệch cao nhất thuộc về phiên bản Thể thao, khiến giá lăn bánh của mẫu xe này có thể vượt mốc 72 triệu đồng.

Với tình hình này, dự báo giá SH Mode khó có thể "hạ nhiệt" trong những tháng cuối năm.

Bảng giá xe máy Honda SH Mode

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý (tham khảo) Chênh lệch Tiêu chuẩn (CBS) Đỏ, Xanh, Trắng 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Cao cấp (ABS) Xanh đen, Đỏ đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Đặc biệt (ABS) Bạc đen, Đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363 72.400.000 8.591.637

Sức hút của SH Mode, đặc biệt với phái nữ, nhờ thiết kế hình chữ S thanh lịch, sang trọng cùng khối động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, khiến mẫu xe này luôn trong tình trạng "cung không đủ cầu". Đây cũng là lý do chính khiến giá bán thực tế luôn bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá đề xuất.