Hứa Vĩ Văn và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại sự kiện ra mắt smartphone gập mỏng nhất thế giới

Từng gây tiếng vang với HONOR Magic V3, biểu tượng mở ra "kỷ nguyên milimet" tại Việt Nam, HONOR một lần nữa vượt qua chính mình với Magic V5, trong đó, phiên bản màu trắng mỏng nhất thế giới và sở hữu pin Silicon–Carbon có dung lượng đến 5.820mAh. Không chỉ là thiết bị gập mỏng nhất, HONOR Magic V5 còn ghi dấu với kỷ lục Guinness thế giới khi bản lề có thể nâng vật nặng trên 104kg, minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh tế và sức mạnh công nghệ.

Sự kiện ra mắt tại Việt Nam gây ấn tượng bởi màn chơi lớn "ném" cả chiếc điện thoại vào máy giặt ngay trên sân khấu. Đặc biệt, với sự xuất hiện của trai đẹp Hứa Vĩ Văn và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cũng thu hút đông đảo khán giả quan tâm.

Hứa Vĩ Văn tham gia vào thử thách thử độ bền của HONOR Magic V5

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cũng có mặt tại sự kiện, anh cũng là một trong những nghệ sỹ được trải nghiệm sớm sản phẩm Magic V5

Thiết kế gập đẹp và mỏng nhất thế giới

HONOR Magic V5 gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng chỉ 8,8mm khi gập và chỉ 4,1mm khi mở, trọng lượng chỉ 217g ở phiên bản Trắng Ánh Trăng. Các phiên bản khác gồm Vàng Bình Minh, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác có độ mỏng 4,2mm khi mở, 9mm khi gập và nặng khoảng 222g, mang đến trải nghiệm mỏng nhẹ bậc nhất trong dòng điện thoại gập hiện nay.

HONOR Magic V5 còn tạo được ấn tượng mạnh, khi được tổ chức Guinness công nhận kỷ lục về độ bền, với khả năng nâng vật nặng tới 104kg. Nhờ hệ cấu trúc bản lề khớp mộng và giảm chấn, sản phẩm chịu được 500.000 lần gập mở và đạt độ bền kéo 2.300 MPa. Và có cấu trúc khung kim loại gia cường cùng mặt lưng bằng vật liệu hàng không vũ trụ có khả năng chống va đập gấp 40 lần so với kính, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn, thoải mái và độ bền cơ học vượt trội.

HONOR Magic V5 không chỉ gây ấn tượng bởi thân hình siêu mỏng mà còn bởi chất lượng hiển thị đỉnh cao – với màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch đều là LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz. Những thông số này đủ để khẳng định đẳng cấp hiển thị hàng đầu của Magic V5 trong thế giới smartphone gập hiện nay. HONOR Magic V5 còn sở hữu màn hình đa nhiệm, giúp bạn dễ dàng thao tác các tác vụ như chia đôi màn hình, đa nhiệm, kéo - thả ứng dụng mượt mà, biến hoá HONOR Magic V5 như một chiếc máy tính bảng để thực sự hữu ích cho cả công việc lẫn giải trí.

Pin khủng, viên pin Silicon Carbon 5.820mAh

Dù chỉ mỏng có 8,8mm, nhưng HONOR Magic V5 lại được trang bị pin silicon–carbon thế hệ mới 5.820mAh có tỷ lệ silicon tới 15% giúp tăng dung lượng mà không tăng độ dày hay trọng lượng. Kết hợp cùng chip điều chỉnh năng lượng HONOR E2, bộ xử lý Snapdragon 8 Elite và thuật toán quản lý năng lượng thông minh, thiết bị đảm bảo hiệu suất ổn định, kiểm soát nhiệt tối ưu và cho thời lượng pin bền bỉ suốt cả ngày. Với tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58 và IP59 cùng lớp phủ HONOR Nano Crystal Shield, điện thoại có khả năng chống xước, chống rơi vỡ và chống mài mòn, giúp bạn yên tâm hơn khi dùng.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu mỏng và công nghệ pin tiên tiến, HONOR Magic V5 không chỉ dẫn đầu về thẩm mỹ, mà còn thiết lập chuẩn mới về độ bền pin trong thế giới smartphone gập cao cấp.

Tính năng phát hiện giả mạo AI (AI deepfake Detection)

Giữa cuộc đua smartphone gập ngày càng khốc liệt, HONOR Magic V5 không chỉ nổi bật nhờ thiết kế siêu mỏng và tinh xảo, mà còn tiên phong mở ra chuẩn mực mới về bảo mật thông minh. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một chiếc điện thoại gập siêu mỏng được trang bị tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI (AI Deepfake Detection) – công nghệ giúp người dùng tự bảo vệ mình trước làn sóng deepfake và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Công nghệ này sử dụng AI để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực, giúp nhận diện nguy cơ chỉ trong 3 giây và đưa ra cảnh báo tức thì. Đặc biệt, tính năng hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet, trở thành "lá chắn số" toàn diện cho người dùng. Sự xuất hiện của HONOR Magic V5 không chỉ khẳng định bước tiến vượt bậc của HONOR trong cuộc đua "mỏng – nhẹ – bền", mà còn định hình chuẩn mực an toàn mới cho kỷ nguyên AI.

Chiếc điện thoại gập cũng được trang bị hàng loạt tính năng AI phục vụ cuộc sống với hệ điều hành MagicOS 9.0.1 và sự hỗ trợ của Gemini, tích hợp sâu vào thiết bị. Chẳng hạn trong công việc và giao tiếp có các ứng dụng như Dịch Thuật AI, Ghi Chú AI có hỗ trợ Tiếng Việt. Trong sáng tạo, chiếc máy có các tính năng hỗ trợ nhiếp ảnh như Siêu Zoom AI, Xóa Ảnh Phản Chiếu AI, Xóa Vật Thể AI...

4 màu sắc, giá bán gần 45 triệu đồng

HONOR Magic V5 ra mắt 4 màu sắc: Vàng Bình Minh, Trắng Ánh Trăng, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác với giá bán chính thức là 44.990.000 đồng. Sản phẩm được mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động; FPT Shop; Hoàng Hà Mobile; Viettel Store; Cellphone S, Nguyễn Kim, Phong Vũ và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok.