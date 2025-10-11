Cục Thuế có thông báo mới đến người dân cả nước

Ngày 10/10, Cục Thuế đã phát đi 2 thông báo gửi tới các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, người nộp thuế và cơ quan thuế các cấp để thông tin chi tiết về kế hoạch tạm ngừng hoạt động một số hệ thống ứng dụng ngành Thuế nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

Theo Thông báo số 813/TB-CT ngày 10/10/2025, Cục Thuế trân trọng thông báo về kế hoạch tạm dừng hoạt động một số hệ thống ứng dụng ngành Thuế để phục vụ công tác chuyên môn. Chi tiết như sau:

1. Lịch trình tạm dừng các hệ thống

a. Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử:

Lần thứ nhất: Từ 18h00 ngày 11/10/2025 (thứ Bảy) đến 02h00 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật).

Lần thứ hai: Từ 11h00 đến 19h00 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật).

b. Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính:

Lần thứ nhất: Từ 21h00 đến 22h30 ngày 11/10/2025 (thứ Bảy).

Lần thứ hai: Từ 15h00 đến 16h30 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật).

2. Các ứng dụng bị ảnh hưởng

Trong các khung thời gian nêu trên, các ứng dụng và dịch vụ sau sẽ tạm thời gián đoạn:

- Dịch vụ thuế điện tử cho doanh nghiệp (eTax)

- Dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân (iCanhan)

- Dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile)

- Cổng thông tin thương mại điện tử

- Cổng thông tin điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số

- Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài

- Dịch vụ thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính

- Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Theo thông báo, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc ngành chủ động thông tin nội bộ để đảm bảo hoạt động nghiệp vụ không bị gián đoạn. Thủ trưởng các đơn vị cần phổ biến kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công chức, đồng thời bố trí công việc hợp lý trong thời gian hệ thống tạm dừng.

Cục Thuế cũng đề nghị các cục thuế địa phương cập nhật thông tin chính thức trên website của Tổng cục Thuế để kịp thời thông báo đến người nộp thuế, giúp cơ quan chủ động kê khai, nộp và tra cứu thông tin trước khi hệ thống tạm ngưng.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ Ban Chuyển đổi số của Cục Thuế để được hỗ trợ.