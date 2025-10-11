Xem lén 15 phút phim người lớn, tài khoản ngân hàng "bay" 50 triệu: Bóc trần sự thật về 3 cạm bẫy không ai ngờ tới

Chỉ vì vài phút tò mò, anh N.V.T (32 tuổi, Hà Nội) đã phải trả một cái giá quá đắt. Sau khi truy cập một trang web phim người lớn và làm theo vài yêu cầu "xác thực", toàn bộ 50 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm của anh đã biến mất không dấu vết. Đây không phải là trường hợp hi hữu, mà là một trong hàng ngàn vụ lừa đảo tinh vi đang nhắm vào những người có thói quen xem nội dung nhạy cảm trên mạng. Ẩn sau những video hấp dẫn là 3 cạm bẫy chết người được hacker giăng sẵn, chỉ chờ đợi "con mồi" sa lưới.

Cạm bẫy 1: Mã độc "tàng hình" và màn kịch "xác thực VIP"

Đây là chiêu lừa đảo phổ biến và dễ thành công nhất. Kẻ xấu thường chèn mã độc vào các nút "Play", các banner quảng cáo nhấp nháy hoặc các đường link tải về trên trang web. Khi người dùng nhấp vào, một phần mềm gián điệp sẽ âm thầm được cài đặt vào điện thoại hoặc máy tính.

Phần mềm này có khả năng ghi lại mọi thao tác của bạn, từ việc gõ bàn phím đến sao chép, dán. Tinh vi hơn, khi bạn truy cập các trang web có giao dịch tài chính, mã độc sẽ hiển thị một cửa sổ pop-up giả mạo, yêu cầu bạn "xác thực lại" thông tin đăng nhập Internet Banking hoặc thông tin thẻ tín dụng để "mở khóa nội dung VIP" hoặc "xác nhận trên 18 tuổi".

Nhiều người dùng mất cảnh giác đã nhập toàn bộ thông tin nhạy cảm vào biểu mẫu giả này. Ngay lập tức, hacker có được cả tên đăng nhập, mật khẩu, và thậm chí là mã OTP (thông qua việc chiếm quyền kiểm soát tin nhắn), đủ để vét sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân chỉ trong vài phút.

Cạm bẫy 2: Lừa đảo qua trang đăng ký giả, chiếm đoạt toàn bộ tài khoản mạng xã hội

Một số trang web người lớn yêu cầu người dùng phải tạo tài khoản để xem. Các trang đăng ký này được thiết kế cực kỳ đơn giản, chỉ yêu cầu email và mật khẩu. Tưởng chừng vô hại, nhưng đây lại là một cái bẫy tâm lý.

Rất nhiều người có thói quen sử dụng chung một email và một mật khẩu cho mọi dịch vụ, từ Facebook, Zalo, Gmail cho đến tài khoản ngân hàng. Chỉ cần bạn điền thông tin vào trang đăng ký giả mạo, hacker sẽ ngay lập tức sử dụng cặp email/mật khẩu này để thử đăng nhập vào các tài khoản khác của bạn.

Nếu thành công, chúng sẽ chiếm quyền kiểm soát, đổi mật khẩu và bắt đầu thực hiện các hành vi lừa đảo như vay tiền bạn bè, người thân, hoặc tống tiền bằng những thông tin, hình ảnh riêng tư mà chúng tìm thấy.

Cạm bẫy 3: Tống tiền bằng "bằng chứng" giả mạo

Đây là chiêu thức đánh vào nỗi sợ hãi và danh dự của người xem. Sau khi bạn truy cập vào một trang web đen, vài ngày sau, bạn sẽ nhận được một email từ một kẻ lạ mặt. Nội dung email thường rất đáng sợ:

"Chào [Tên của bạn], tôi biết bạn đã làm gì. Tôi đã hack vào thiết bị của bạn và quay lại cảnh bạn đang xem phim khiêu dâm. Tôi có cả danh sách liên lạc của bạn. Hãy gửi cho tôi [một khoản tiền, thường là vài triệu đến vài chục triệu đồng] vào ví tiền ảo này, nếu không video sẽ được gửi cho tất cả bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của bạn."

Để tăng độ tin cậy, hacker có thể đính kèm một mật khẩu cũ của bạn (thông tin này thường bị rò rỉ từ các vụ lộ dữ liệu lớn trên thế giới). Dù 99% trường hợp chúng không hề có video nào, nhưng tâm lý hoảng loạn, sợ bị bẽ mặt khiến nhiều người vội vàng làm theo yêu cầu mà không dám nói với ai.

Làm sao để không trở thành nạn nhân tiếp theo?

Cách an toàn nhất là không bao giờ truy cập vào những trang web độc hại này. Tuy nhiên, để bảo vệ bản thân trên không gian mạng, hãy luôn ghi nhớ:

Không bao giờ tải về bất cứ thứ gì từ các trang web lạ hoặc nhấp vào quảng cáo nhấp nháy.

Sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền và luôn cập nhật phiên bản mới nhất.

Dùng mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản. Nếu khó nhớ, hãy sử dụng một trình quản lý mật khẩu.

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tài khoản ngân hàng và mạng xã hội.

Che webcam trên laptop khi không sử dụng.

Tuyệt đối không bao giờ trả tiền cho những kẻ tống tiền qua email. Hãy bình tĩnh, đánh dấu đó là thư rác và chặn người gửi.

Thế giới ảo ẩn chứa nhiều rủi ro hơn bạn tưởng. Một phút tò mò có thể khiến bạn phải trả giá bằng tiền bạc, dữ liệu và cả danh dự. Hãy là một người dùng internet thông minh và có trách nhiệm.