MONO cùng OPPO A6 Pro Series chinh phục thử thách tại “Đấu trường tốc độ”, bùng nổ Năng lượng King thật!

Ngày hôm nay tại TTTM GigaMall (TP. Hồ Chí Minh), không khí như bùng nổ khi OPPO mang đến sự kiện "Đấu Trường Tốc Độ - Năng Lượng King Thật!", một đường đua công nghệ, nơi tốc độ và năng lượng bền bỉ song hành cùng tinh thần trẻ trung. Ánh sáng, âm thanh, và hiệu ứng LED sống động khiến người tham dự có cảm giác như đang đứng giữa trường đua F1, chứng kiến màn ra mắt bùng nổ của OPPO A6 Pro Series.

Ngay từ tên gọi, sự kiện đã khéo léo bật mí hai "vũ khí" mạnh nhất của sản phẩm. "Đấu Trường Tốc Độ" tượng trưng cho khả năng sạc nhanh 80W SUPERVOOC, cho phép người dùng "nạp năng lượng" chỉ trong tích tắc, luôn sẵn sàng bước vào mọi hành trình. Trong khi đó, "Năng Lượng King Thật" khắc họa viên pin 7000mAh với sức bền ấn tượng, biểu trưng cho tinh thần bền bỉ và năng lượng không ngừng của người trẻ hiện đại.

Và ở trung tâm của "đấu trường" ấy, OPPO đã tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nguồn năng lượng siêu lớn: MONO, chàng nghệ sĩ trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, cùng OPPO A6 Pro Series "vua năng lượng" mới của thế giới smartphone tầm trung. Một bên là năng lượng cảm xúc, một bên là năng lượng công nghệ, nhưng sự kết hợp này lại tạo nên bầu không khí bùng nổ hứng khởi lan tỏa suốt sự kiện.

Đường đua năng lượng gay cấn

Đến với sự kiện, khách mời như bước vào một trường đua công nghệ thực thụ, nơi ánh sáng, âm thanh và năng lượng chuyển động liên tục khiến ai cũng hóa thân thành tay đua công nghệ cùng OPPO A6 Pro Series. Trên "đường đua" ấy, ba trạm thử thách lần lượt mở ra với mỗi trạm là một trải nghiệm đầy kịch tính và hứng khởi.

Tại trạm "Kích Nhiệt Đường Đua - Siêu Mượt Vượt Địa Hình", người tham gia lập tức cảm nhận được "nhiệt" bùng cháy theo đúng nghĩa đen. Với môi trường giả lập trên 40°C, các "tay đua công nghệ" được thử sức với trò chơi tốc độ cao hoặc xử lý đa tác vụ trên chính màn hình AMOLED 120Hz của chiếc OPPO A6 Pro Series. Dù "nhiệt" cao, máy vẫn hoạt động mượt mà nhờ chip MediaTek và hệ thống tản nhiệt Super Cool VC thế hệ mới phản hồi tức thì từng thao tác chạm.

Trạm thứ hai "Chiến Max Năng Lượng - Siêu Pin Bền Bỉ" lại khiến khán giả thích thú khi được trải nghiệm tính năng sạc ngược của A6 Pro Series. Chỉ trong thời gian ngắn, lần lượt các thiết bị như loa, đèn, quạt hay micro được kích hoạt, khiến mọi người trầm trồ trước sức mạnh của viên pin 7000mAh vừa bền, vừa tiện dụng, đủ "gánh" mọi thiết bị xung quanh.

Đến trạm cuối "Tốc Chiến Về Đích - Siêu Sạc Thần Tốc", không khí sự kiện được đẩy lên đỉnh điểm. Khách tham dự sẽ được hoá thân thành hai tay đua bước vào màn so tài quyết liệt, điều khiển những chiếc xe mô hình được tiếp năng lượng trực tiếp từ OPPO A6 Pro Series.

Khi tín hiệu xuất phát vang lên, ánh sáng LED dọc đường đua sáng rực, những chiếc xe lao vút đi trong tiếng hò reo, tăng tốc từng nhịp. Mỗi khúc cua, mỗi pha bứt tốc đều khiến khán giả nghẹt thở, rồi vỡ òa khi cả hai xe gần như song hành về đích, để lại sau lưng là vệt sáng cam rực rỡ biểu tượng cho tốc độ sạc thần tốc và nguồn năng lượng King thật của OPPO A6 Pro Series.

MONO - nguồn năng lượng bùng nổ của "Đấu trường tốc độ"

Nếu ba trạm thử là nơi "đo sức bền" của OPPO A6 Pro Series, thì sân khấu chính là nơi năng lượng thật sự bùng nổ. Giữa ánh sáng rực rỡ, một chiếc hộp khổng lồ bất ngờ xuất hiện khiến mọi ánh nhìn đều dồn về phía trung tâm. Và khi chiếc hộp được A6 Pro Series kích hoạt, MONO bước ra trong tiếng reo hò vỡ òa của hàng trăm khán giả. Khoảnh khắc ấy, MONO trong hình tượng "Chiến binh A-Bền" chính thức xuất hiện, sẵn sàng bùng nổ nguồn năng lượng dồi dào đến mọi người xem có mặt tại sự kiện.

Ngay giây phút đầu tiên, anh giao lưu với khán giả bằng phong thái tự tin và gần gũi, liên tục khuấy động sân khấu bằng những câu nói dí dỏm cùng nụ cười rạng rỡ đầy sức sống. Năng lượng của MONO như lan ra, khiến cả khán phòng cùng hòa vào nhịp đập sôi động của "Đấu trường tốc độ".

Không chỉ biểu diễn, MONO còn truyền năng lượng sôi nổi của mình theo cách rất riêng. Anh chàng dùng chính OPPO A6 Pro Series để sạc ngược cho điện thoại đã cạn nguồn của người hâm mộ ngay tại sân khấu. Trong khi năng lượng đang được truyền đi, MONO cùng bạn fan này đã có một màn "giao đấu" nảy lửa ngay tại trạm "Tốc Chiến Về Đích - Siêu Sạc Thần Tốc". Hai "tay đua" điều khiển mô hình xe được sạc trực tiếp bằng OPPO A6 Pro Series trong tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông theo dõi. Và cuối cùng fan đã dành chiến thắng trước thần tượng trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Và MONO cũng đã trực tiếp đưa fan lên sân khấu tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc và gần gũi đúng tinh thần "truyền năng lượng thật".

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn thực hiện một màn video call ngẫu nhiên với fan online, vừa giao lưu vừa hát trực tiếp, mang không khí của "Đấu trường tốc độ" đến cho người hâm mộ ở xa. Giọng hát, ánh sáng và năng lượng của anh chàng lan tỏa qua màn hình, khiến người xem cùng đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Đáng nói hơn, dù đã cháy hết mình qua hàng loạt hoạt động từ thử thách đến trình diễn, MONO vẫn đầy sung sức. Và khi kiểm tra lại chiếc OPPO A6 Pro của mình - viên pin 7000mAh chỉ sụt đúng... 2%. Một con số ấn tượng, phản ánh đúng tinh thần chiến binh A-Bền: luôn sẵn sàng, luôn tràn đầy năng lượng từ khoảnh khắc đầu tiên đến phút cuối cùng.

"Xưng vương" độ bền, khẳng định chất mượt

Sau màn trình diễn bùng nổ cùng MONO, không khí sự kiện vẫn rực lửa. Khách tham dự tiếp tục đổ về các khu vực trải nghiệm, nơi OPPO A6 Pro Series khẳng định danh xưng "Vua năng lượng King thật" bằng chính sức mạnh công nghệ của mình. Từ viên pin 7000mAh siêu bền, sạc nhanh SUPERVOOC 80W, khả năng kháng nước bụi chuẩn IP66/IP68/IP69, cho đến màn hình AMOLED 120Hz siêu sáng, mọi chi tiết đều thể hiện triết lý mà OPPO theo đuổi: công nghệ bền bỉ phải đi cùng trải nghiệm mượt mà và tràn đầy năng lượng.

Có thể nói OPPO A6 Pro Series đã mở ra hành trình "Đấu Trường Tốc Độ" không chỉ bằng sự ấn tượng của công nghệ, mà còn bằng cảm xúc lan tỏa niềm vui, sự kết nối và tinh thần bền bỉ, mượt mà như chính chiếc điện thoại mà hãng muốn gửi đến thế hệ trẻ.

Sự kiện "Đấu Trường Tốc Độ - Năng Lượng King Thật" sẽ kéo dài đến hết ngày 12/10 tại GigaMall, mở cửa tự do cho tất cả người dùng. Đây là cơ hội để bạn trực tiếp thử sức ở ba trạm năng lượng, nhận quà độc quyền và trải nghiệm trọn vẹn sức mạnh bền bỉ, mượt mà của OPPO A6 Pro Series, chiếc điện thoại được thiết kế để đồng hành cùng mọi nhịp sống hiện đại.

Ngay lúc này, hãy đến GigaMall để cảm nhận trọn vẹn năng lượng bùng nổ của "vua năng lượng King thật" và trở thành một phần của đường đua công nghệ cùng OPPO A6 Pro Series.