Đây là chiếc điện thoại "Pro Max" hơn cả iPhone 17 Pro Max

Khi Apple ra mắt iPhone 17 Pro Max, họ mang đến một sản phẩm được tinh chỉnh, hoàn thiện và an toàn. Nhưng Xiaomi thì khác. Họ mang đến một "quái vật" đúng nghĩa, một chiếc flagship Android được tạo ra với một mục tiêu duy nhất: trở thành chiếc điện thoại "Max" nhất về mọi mặt.

Thiết kế của Xiaomi với một màn hình phụ 2,9 inch ấn tượng cho thấy sự "Pro Max"

Năm nay, quyết định lớn nhất của Apple trên iPhone 17 Pro Max là quay trở lại khung nhôm và thêm vào buồng hơi tản nhiệt (Vapor Chamber). Đây là một nâng cấp thực dụng, giải quyết bài toán nhiệt độ, nhưng nó thiếu đi sự đột phá mà người ta kỳ vọng ở một phiên bản "Pro Max".

Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro Max lại đặt cược vào một thiết kế gây choáng ngợp: một màn hình phụ 2,9 inch, tần số quét 120Hz nằm ngay bên cạnh cụm camera Leica. Đây không phải là một sự tinh chỉnh, đây là một tuyên ngôn về sự sáng tạo. Trong khi Apple loay hoay sửa chữa vấn đề cũ, Xiaomi đã mở ra một phương thức tương tác hoàn toàn mới.

Thậm chí, ốp lưng iPhone 17 Pro Max hoàn toàn vừa khít với Xiaomi 17 Pro Max

Cuộc chiến thông số: Nơi những con số không biết nói dối

Nếu "Pro Max" là cuộc đua về những thông số đỉnh cao nhất, Xiaomi đã bỏ xa đối thủ ở những hạng mục quan trọng.

Màn hình: Cả hai đều sở hữu màn hình 6,9 inch 120Hz xuất sắc. Nhưng Xiaomi 17 Pro Max đẩy giới hạn lên một tầm cao mới với độ sáng kỷ lục 3.500 nits, đi kèm công nghệ làm mờ tiên tiến để bảo vệ mắt.

Pin và sạc: Đây là một cuộc lật đổ ngoạn mục. Viên pin 7.500mAh của Xiaomi gần như gấp rưỡi con số 5.088mAh của iPhone. Đi kèm với đó là sạc nhanh có dây 100W và không dây 50W. Trong khi người dùng iPhone vẫn phải chờ đợi, người dùng Xiaomi đã có thể nạp đầy năng lượng cho cả ngày dài chỉ trong vài phút.

Ngoại hình, camera hay hiệu năng của Xiaomi 17 Pro Max đều được đánh giá không thua kém so với đối thủ

Camera và hiệu năng: Khi kẻ thách thức bắt kịp vị vua

Hệ thống camera của iPhone 17 Pro Max vẫn rất mạnh mẽ với ba cảm biến 48MP và khả năng quay ProRes RAW chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Xiaomi đã đáp trả bằng một "vũ khí" mà Apple chưa có: ống kính tele tiềm vọng 5x hợp tác cùng Leica, cho khả năng zoom quang học vượt trội, sắc nét và chi tiết hơn ở tầm xa.

Về hiệu năng, con chip A19 Pro của Apple chắc chắn là một con quái vật. Nhưng khoảng cách đã không còn xa nữa. Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Xiaomi 17 Pro Max đã chứng tỏ sức mạnh đáng nể, gần như ngang bằng với đối thủ trong các bài kiểm tra hiệu năng. Cuộc đua song mã giờ đây đã thực sự bắt đầu.

Cú sốc cuối cùng: Mức giá

Sau khi đã vượt qua hoặc bắt kịp iPhone ở hầu hết các hạng mục phần cứng quan trọng, Xiaomi tung ra đòn quyết định: giá bán.

Xiaomi 17 Pro Max (bản tiêu chuẩn): giá khởi điểm ~701 USD. iPhone 17 Pro Max (bản tiêu chuẩn): giá khởi điểm 1.199 USD.

Mức chênh lệch gần 500 USD (khoảng 12 triệu đồng) không chỉ là một con số, nó đặt ra một câu hỏi lớn cho người tiêu dùng: Bạn đang trả tiền cho những công nghệ đỉnh cao nhất, hay bạn đang trả tiền cho một hệ sinh thái và một thương hiệu?

Rõ ràng, hệ sinh thái Apple vẫn là một pháo đài vững chắc. Nhưng nếu định nghĩa "Pro Max" là chiếc điện thoại sở hữu phần cứng mạnh mẽ nhất, pin trâu nhất, sạc nhanh nhất và camera đột phá nhất, thì năm nay, danh hiệu đó có lẽ nên thuộc về Xiaomi 17 Pro Max.