Vietcombank chỉ rõ 4 số điện thoại lừa đảo, người dân cho ngay vào "danh sách đen"

Thời gian vừa qua tiếp tục xuất hiện và gia tăng hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên/tổng đài Vietcombank liên hệ mời phát hành thẻ tín dụng với thủ đoạn cụ thể như sau. Kẻ gian sẽ tự nhận là nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi tin nhắn (SMS, Zalo, messenger…) thuyết phục khách hàng chủ động mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng.



Các số điện thoại lừa đảo đã được phản ánh: 02366888766, 02488860469, 02888865154, 1900355561…

Đáng chú ý, chúng còn sử dụng kịch bản tổng đài tự động giả với thông điệp: “Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng... Nếu có nhu cầu, nhấn phím 1...”. Ngay khi khách hàng tương tác, chúng sẽ ngắt máy và dùng một số khác gọi lại với tư cách "nhân viên tư vấn" để bắt đầu lừa đảo.

Kẻ gian yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin thẻ để liên kết thẻ của khách hàng với Ví điện tử của chúng, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ của khách hàng. Các thông tin chúng yêu cầu cung cấp thường bao gồm:

- Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ; dãy số in trên thẻ; tên trên thẻ; màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trong dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank…);

- Mã OTP được gửi tới số điện thoại của Khách hàng.

Kẻ gian cũng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin số tài khoản, thông tin cá nhân (CCCD, hình ảnh sinh trắc học…), thông tin bảo mật dịch vụ (mật khẩu, OTP …) để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các đối tượng này yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản của chúng hoặc một tài khoản khác với mục đích "nâng điểm tín dụng để có đủ điều kiện phát hành thẻ", từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong quá trình lừa đảo, kẻ gian có thể yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán phí hồ sơ, phí phát hành thẻ…