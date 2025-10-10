Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới!

Tỷ lệ người Việt sử dụng công cụ AI đang tăng nhanh chóng. Theo báo cáo “Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025” của Decision Lab, ChatGPT chiếm tới 81% thị phần, vượt xa Gemini (51%) và Meta AI (36%), cho thấy sức ảnh hưởng lớn của nền tảng này tại Việt Nam.

Nắm bắt xu hướng đó, OpenAI vừa mở bán gói dịch vụ rẻ nhất ChatGPT Go tại 16 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Người dùng có thể đăng ký với giá 132.000 đồng/tháng (đã bao gồm 12.000 đồng VAT).

ChatGPT Go hiện đang là gói giá rẻ nhất tại Việt Nam, chỉ hơn 100.000 đồng.

ChatGPT Go mang đến quyền truy cập vào mô hình GPT-5, tốc độ phản hồi và tạo hình ảnh nhanh hơn, dung lượng bộ nhớ và ngữ cảnh mở rộng, hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu giới hạn và GPT tùy chỉnh. So với bản miễn phí, gói này cho phép người dùng gửi nhiều tin nhắn hơn và tải lên tệp có dung lượng lớn hơn.

Với mức giá này, ChatGPT Go trở thành đối thủ trực tiếp của Google AI Plus: gói dịch vụ 122.000 đồng/tháng cho phép truy cập Gemini 2.5 Pro, tính năng Deep Research, tạo video bằng Veo 3 Fast, cùng 200GB dung lượng dùng chung cho Photos, Drive và Gmail trong hệ sinh thái Google.

Bên cạnh ChatGPT Go, OpenAI cũng đang bán các gói cao cấp hơn như ChatGPT Plus (522.500 đồng/tháng) và ChatGPT Pro (5,225 triệu đồng/tháng), hỗ trợ tạo video bằng Sora, lập trình với Codex, và trải nghiệm sớm các tính năng mới. Ngoài ra, nhóm khách hàng doanh nghiệp có thể chọn ChatGPT Business với giá 649.000 đồng/người/tháng.

Đại diện OpenAI cho biết, động thái này diễn ra trong bối cảnh lượng người dùng hoạt động hàng tuần tại Đông Nam Á đã tăng gấp bốn lần. Trước đó, kế hoạch này đã được thử nghiệm thành công tại Ấn Độ vào tháng 8 và Indonesia vào tháng 9, ghi nhận số lượng người đăng ký trả phí tại Ấn Độ đã tăng gấp đôi kể từ khi ra mắt.

Việc phát hành ChatGPT Go được xem là bước đi nhằm mở rộng tệp người dùng tại châu Á, trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng AI của người Việt ngày càng mạnh mẽ và đa dạng.