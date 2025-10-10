Lợi thế bất ngờ khi thuyết phục sinh viên chuyển từ xe xăng sang xe điện: là một thói quen di chuyển khi còn học cấp 3!

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, sự kiện Vietnam Mobility Festival 2025 (VMF 2025) đã diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, và quy tụ những cái tên nổi tiếng trong ngành ô tô, xe máy. Không khí sự kiện tràn đầy năng lượng với hàng loạt hoạt động trải nghiệm thực tế, nơi người tham gia có thể khám phá những phương tiện di chuyển hiện đại và bền vững.

Là một phần trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, VMF 2025 mang đến không gian kết hợp giữa trưng bày và tương tác, giúp công chúng, đặc biệt là sinh viên và những người yêu công nghệ, tiếp cận gần hơn với các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu phương tiện, VMF 2025 còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về vai trò của giao thông xanh trong giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới Net-Zero 2050.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý của các bạn trẻ tới với VMF 2025 là khu vực trải nghiệm xe VinFast. Tại đây, hàng trăm bạn trẻ háo hức xếp hàng để được trực tiếp cầm lái các mẫu xe điện mới như Evo Grand, Evo Lite Neo hay Motio, Feliz.

Một số bạn trẻ đã không giấu được sự ngạc nhiên sau khi trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm xe điện của Vinfast. Em Nguyễn Tấn Dũng, sinh viên K70, Đại học Bách khoa Hà Nội, thẳng thắn chia sẻ: “Em chưa biết xe điện Vinfast có thể chạy xa đến vậy. Sau khi trải nghiệm, em bất ngờ vì xe điện vượt ngoài kỳ vọng”. Thực tế, chiếc Evo Lite Neo mà em đi thử có thể đi được tới 78 km/lần sạc, và sạc đầy trong 10 tiếng.

Em Dũng cũng chia sẻ, trước đây em đã từng sử dụng xe đạp điện của Trung Quốc, nhưng chỉ chạy được tối đa 30km/lần sạc. Sau này, khi lên Đại học và quãng đường đi chuyển (cả đi và về) lên tới 40 km, em đã phải chuyển sang xe máy xăng. Có lẽ, nếu được trải nghiệm xe máy điện sớm hơn, em đã có sự lựa chọn khác.

Em Nguyễn Tấn Dũng, sinh viên K70, Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Có 3 thứ khiến em bất ngờ: thứ nhất là tốc độ của xe, thứ hai là cảm giác lái, và thứ ba là quãng đường xe có thể di chuyển”, em Dũng nói. “Đặc biệt, cảm giác xe rất nhẹ và lướt đi êm ái, chứ xe xăng đi nội đô vào giờ tắc đường thì cảm giác nặng nề lắm”.

Cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình, em Long đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội nhắc nhiều tới việc xe điện không gây nhiều tiếng ồn như xe động cơ đốt trong. Đã từng sử dụng xe đạp điện trong những năm học cấp ba, em có thể khẳng định thế mạnh của xe điện so với xe xăng: “Em thấy điểm mạnh thứ nhất là tiết kiệm tiền nhiên liệu, qua đó bảo vệ môi trường. Thứ hai là khả năng tăng tốc nhanh mà không gây tiếng ồn”. Hơn nữa, Long chia sẻ thẳng thắn rằng, việc sạc điện với bạn thuận tiện hơn việc đổ xăng.

Sinh viên Long đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nghe qua những câu trả lời trên, có thể thấy điểm chung của hai bạn sinh viên là … đều đã từng đi xe đạp điện. Từ bước đệm này, các bạn đã có những hiểu biết nhất định về cách xe máy điện vận hành, cũng như những lợi thế khi so sánh việc sạc pin với đổ xăng.

Chia sẻ tại VMF 2025, cả Dũng và Long đều sẵn sàng chuyển đổi xanh, từ xe xăng sang xe điện, miễn sao có thể giải được bài toán tài chính: cả hai em đều đã có những trải nghiệm tốt với xe điện - đều đã có một khoảng thời gian sử dụng xe đạp điện, và rất thích cảm giác lái của xe máy điện khi được trải nghiệm xe Vinfast.

Có lẽ, với những chính sách ưu đãi hợp lý, những bạn trẻ như Dũng và Long sẽ có cơ hội chuyển đổi xanh, góp một phần công sức cho nỗ lực hướng tới Net-Zero 2050.