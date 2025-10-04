Đại chiến xe điện tháo pin: Tưởng Honda là "trùm cuối", ai ngờ VinFast còn có chiêu này!

Các nhà sản xuất xe điện đang chạy đua để giải quyết "nỗi đau" lớn nhất của người dùng: sự bất tiện khi sạc pin. Giải pháp pin tháo rời, có thể dễ dàng xách vào nhà hay văn phòng để sạc, đang trở thành xu hướng. Sau khi Honda khuấy động thị trường với ICON e:, VinFast ngay lập tức đáp trả bằng phiên bản Evo Grand Lite hoàn toàn mới.
Cả hai đều sở hữu thiết kế bắt mắt và tính năng pin tháo rời, nhưng lại theo đuổi những triết lý rất khác nhau, khiến nhiều người dùng phân vân. Hãy đặt cả hai lên bàn cân để xem "kèo đấu" này ai sẽ thắng.
Đây là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Cả hai mẫu xe đều có giá niêm yết dưới 30 triệu đồng, nhưng chi phí để lăn bánh lại có sự chênh lệch lớn.
Về chi phí ban đầu, VinFast Evo Grand Lite đang thắng thế áp đảo với mức giá rẻ hơn gần 14 triệu đồng so với đối thủ nếu cả hai đều trang bị đầy đủ pin.
Vậy nên tùy vào thẩm mỹ cá nhân, nhưng nếu tìm một chiếc xe cho chị em sử dụng hàng ngày, thiết kế của VinFast Evo Grand Lite có phần phù hợp và dễ phối đồ hơn.
Khách hàng có thể tham khảo bảng đánh giá dưới đây để thấy rõ điểm khác biệt.
Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Với Honda ICON e:, dù pin có thể tháo rời, người dùng vẫn phải tự sạc.
Trong khi đó, VinFast Evo Grand Lite được hưởng lợi từ một hệ sinh thái khổng lồ:
Linh hoạt: Có thể mang pin về nhà.
Về sự tiện lợi, VinFast đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối. Hệ sinh thái trạm sạc và đổi pin là một nước đi chiến lược giúp việc sử dụng xe trở nên dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều.
Honda ICON e: là một lựa chọn an toàn, mang đến sự yên tâm về thương hiệu và độ bền. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân một cách toàn diện, VinFast Evo Grand Lite tỏ ra là một lựa chọn kinh tế, linh hoạt và tiện dụng hơn hẳn. Với mức giá hấp dẫn, khả năng nhân đôi quãng đường di chuyển và một hệ sinh thái hỗ trợ vượt trội, đây chính là mẫu xe phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của đa số người dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ.