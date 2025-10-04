TikTok Awards Việt Nam 2025: Đánh dấu hành trình nửa thập kỷ, tôn vinh "Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo"

Với chủ đề "Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo" (New Era, New Icons), TikTok Awards Việt Nam 2025 là lời khẳng định về tinh thần sẵn sàng chuyển mình, không ngừng đổi mới của cộng đồng sáng tạo. Đây là nơi thế hệ mới tiếp tục nối dài kỷ nguyên sáng tạo, bằng những câu chuyện tử tế, ý tưởng nguyên bản và giá trị lan tỏa mạnh mẽ. Trở lại với 16 hạng mục và 74 gương mặt được đề cử, TikTok Awards Việt Nam 2025 không chỉ để vinh danh những dấu ấn nổi bật trong năm qua của các nhà sáng tạo nội dung, mà còn nhìn lại hành trình 5 năm không ngừng tôn vinh những câu chuyện sáng tạo tích cực trên nền tảng. Với hashtag chính thức #TikTokAwardsVN được duy trì xuyên suốt mỗi năm, và hashtag #NewIcons cho năm 2025, các nhà sáng tạo được đề cử và khách mời có thể cùng sử dụng để trở thành một phần chính thức của TikTok Awards và lan tỏa tinh thần sáng tạo đến cộng đồng.

Các nhà sáng tạo nội dung quỵ tụ tại sự kiện TikTok Awards 2025

Số lượng hạng mục bình chọn công khai của TikTok Awards Vietnam 2025 cũng tăng lên 10 hạng mục (so với 07 hạng mục của năm trước), trao thêm quyền quyết định cho cộng đồng và tôn vinh nhiều hơn những biểu tượng sáng tạo được cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả công nhận. Cổng bình chọn trực tuyến chính thức bắt đầu từ 00:00 ngày 04/10/2025 (giờ Việt Nam) và kết thúc lúc 23:59:59 ngày 15/10/2025 (giờ Việt Nam) ngay trên trang H5 của TikTok Awards Việt Nam 2025, giúp người dùng dễ dàng tham gia và đồng hành cùng nhà sáng tạo yêu thích.

Cột mốc được các nhà sáng tạo nội dung đón chờ nhất trong năm - Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2025 sẽ được diễn ra vào ngày 18/10/2025 và được phát sóng trực tiếp độc quyền tại @tiktok_vn. Cuộc gặp gỡ quy tụ dàn nghệ sĩ, nhà sáng tạo và đối tác hàng đầu – hứa hẹn mang đến một "gala của cảm hứng", nơi những câu chuyện của thời đại được gọi tên.

Bà Tami Nguyễn, Quản lý Phát triển Dự án và Thị trường Chuyên sâu, TikTok Đông Nam Á chia sẻ: " Nhìn lại chặng đường 5 năm, điều khiến chúng tôi tự hào và trân trọng chính là nỗ lực bền bỉ của các nhà sáng tạo nội dung. Từ những video mộc mạc đầu tiên, các bạn đã trở thành những người kể chuyện chuyên nghiệp, những chuyên gia trong lĩnh vực của mình và là biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ mới. Hành trình mới mở ra và sứ mệnh của TikTok vẫn sẽ không thay đổi, đó là tiếp tục tạo ra một sân chơi an toàn và trách nhiệm để mỗi cá nhân đều có thể tự do thể hiện bản thân và tạo ra giá trị tích cực. TikTok Awards Việt Nam 2025 vừa là lời cảm ơn và cũng là cam kết đồng hành của chúng tôi trong tương lai đầy hứa hẹn phía trước".

Bà Tami Nguyễn, Quản lý Phát triển dự án và Thị trường Chuyên sâu, TikTok Đông Nam Á chia sẻ tại sự kiện

16 hạng mục với nhiều đổi mới nổi bật

Năm nay, lần đầu tiên TikTok Awards Việt Nam 2025 giới thiệu hạng mục hoàn toàn mới "Storyteller of the Year – Người kể chuyện của năm" nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung có sự đầu tư cao trong khâu xây dựng kịch bản, sản xuất nội dung chất lượng cao và dẫn dắt câu chuyện. Đồng thời, giải thưởng còn mở rộng sân chơi cho hệ sinh thái đối tác với hai giải mới dành cho đơn vị sản xuất nội dung, gồm: "Entertainment Partner of the Year – Đối tác mảng Giải trí của năm" và "Sports Partner of the Year – Đối tác mảng Thể thao của năm". Qua đó, tổng số hạng mục của TikTok Awards Việt Nam tăng từ 14 lên 16, cho thấy sự phát triển của bức tranh sáng tạo tại Việt Nam ở đa dạng lĩnh vực.

16 hạng mục đề cử của TikTok Awards Việt Nam năm nay trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ giải trí, thể thao, giáo dục, làm đẹp, ẩm thực, livestream…, thể hiện sự đa dạng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng của các nhà sáng tạo:

- Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung

- Storyteller of the Year - Người kể chuyện của năm

- Video of the Year - Video ấn tượng của năm

- Entertainment Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm

- Sport Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm

- Beauty Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Làm đẹp của năm

- Food Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Ẩm thực của năm

- Education Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm

- Content Partner of the Year - Đối tác Nội dung MCN của năm

- Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung/Đối tác có ảnh hưởng tích cực của năm

- Music Artist of the Year - Nghệ sĩ Âm nhạc của năm

- Celebrity Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Người nổi tiếng của năm

- Entertainment Partner of the Year - Đối tác mảng Giải trí của năm

- Sports Partner of the Year - Đối tác mảng Thể thao của năm

- TikTok Live of the Year - Nhà sáng tạo nội dung LIVE nổi bật của năm

- TikTok Shop of The Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm

Hành trình của TikTok Awards Việt Nam 2025 chỉ vừa mới bắt đầu. Sau 5 năm, TikTok Awards Việt Nam 2025 chính là đêm vinh danh sức mạnh sáng tạo của người làm nội dung sẵn sàng chuyển mình, của khán giả biết trân trọng giá trị, và của một nền tảng kiên định theo đuổi trách nhiệm xã hội. Cùng đón chờ đêm gala TikTok Awards Việt Nam 2025 vào ngày 18/10 sắp tới - nơi "thế hệ mới" đang tiếp nối và mở rộng kỷ nguyên bằng những câu chuyện tử tế, những ý tưởng nguyên bản và những giá trị giàu sức lan tỏa!

TikTok Awards Việt Nam 2025 hân hạnh có sự đồng hành của các đơn vị gồm:

- Nhà Tài Trợ Chính Thức: Samsung Galaxy, Vinamilk

- Nhà Tài Trợ Độc Quyền: Gochek, Hapas

- Đối tác Địa điểm: Thiskyhall

- Đối tác Truyền thông: VTV Times - Dân Trí - Znews - Kenh14 - Theanh28 - Focus Media - Yan - MZ Network

- Đối tác Truyền thông Lĩnh vực Thời trang: ELLE Vietnam

- Đối tác Quà Tặng: ANESSA

