Từ nay, người dân Hà Nội được hưởng thêm tiện ích mới, người từ 75 tuổi trở lên được ưu tiên

Từ ngày 1/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội chính thức áp dụng tính năng lấy số thứ tự dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng iHanoi.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa thủ tục hành chính, khẳng định nỗ lực của Thành phố trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

Tính năng này sẽ được áp dụng đồng bộ tại cả 12 Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội. Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể chủ động đăng ký lấy số thứ tự ngay tại nhà, linh hoạt chọn thời gian cho ngày hiện tại hoặc trong 6 ngày kế tiếp. Mỗi người được phép đặt tối đa 2 lượt hẹn/ngày, phù hợp với từng lĩnh vực thủ tục hành chính.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, việc lấy số trực tuyến còn tạo điều kiện để người dân chủ động sắp xếp lịch trình, giảm tình trạng ùn tắc tại quầy tiếp nhận, rút ngắn thời gian chờ đợi. Đây cũng là bước cải tiến quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động hành chính.

Với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản và tiện lợi, iHanoi mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người dùng, đồng thời đảm bảo việc phân bổ số thứ tự được minh bạch và công bằng.

Để thực hiện lấy số trực tuyến, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của ứng dụng iHanoi, chọn mục “Dịch vụ công”, sau đó chọn "Đặt lịch thực hiện Dịch vụ công".

Bước 2: Chọn chức năng "Thêm mới" (biểu tượng dấu (+) góc dưới bên phải màn hình), hệ thống sẽ hiển thị giao diện "Đặt lịch".

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, bao gồm: mục đích, lĩnh vực, địa điểm và thời gian thực hiện.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và nhấn nút "Xác nhận để hoàn tất việc đặt lịch". Hệ thống sẽ tự động cấp số thứ tự và ghi nhận lịch hẹn.

Những lưu ý khi sử dụng tính năng lấy số dịch vụ công trực tuyến trên iHanoi

Khi sử dụng tính năng lấy số dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng iHanoi, người dân cần lưu ý một số quy định để đảm bảo việc đặt lịch diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Theo đó, mỗi người dân chỉ được đặt tối đa 2 lịch hẹn/ngày.

Tuy nhiên, trong cùng một lĩnh vực và mục đích thủ tục hành chính, người dân chỉ có thể đặt 1 lịch/ngày, đồng thời trong mỗi khung giờ cũng chỉ được phép đặt 1 lịch duy nhất.

Trong trường hợp cần hủy lịch, người dân phải thực hiện thao tác này ít nhất 1 tiếng trước thời gian đã đăng ký. Nếu không tuân thủ, lịch hẹn sẽ bị chuyển sang trạng thái “Đã bỏ lượt”, đồng nghĩa với việc người dân không thể tiếp tục sử dụng số thứ tự đã đặt.

Để hỗ trợ tốt hơn, ứng dụng iHanoi còn tích hợp hệ thống thông báo tự động. Người dân sẽ nhận được nhắc nhở trước 30 phút khi đến giờ hẹn, thông báo khi còn 1 số nữa đến lượt, cũng như tín hiệu mời trực tiếp đến quầy phục vụ khi số thứ tự đã được gọi.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng gửi thông báo trong trường hợp lịch hẹn được chuyển từ ca sáng sang ca chiều hoặc khi lịch bị hủy do người dân không đến làm thủ tục đúng giờ.

Đặc biệt, với người dân từ 75 tuổi trở lên , iHanoi tự động phân loại vào diện “Số ưu tiên” . Điều này đồng nghĩa với việc khi đến các điểm phục vụ hành chính công, người cao tuổi sẽ được cán bộ quầy gọi trước so với các số thường trong cùng khung giờ, giúp quá trình giải quyết thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.