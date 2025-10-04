Tài khoản ngân hàng bất ngờ chuyển khoản 163 triệu đồng, người phụ nữ ở Hà Nội báo công an

Lợi dụng việc sáp nhập địa giới hành chính ở nhiều địa phương, các đối tượng đã giả mạo cơ quan chức năng gọi điện yêu cầu người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng giả mạo chứa mã độc, nhằm lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 17h ngày 24/9/2025, chị V (SN 1984; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an xã Ngọc Hồi hướng dẫn chị xác nhận thông tin cư trú. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị tải app Dịch vụ công (mạo danh) và yêu cầu chị tự chụp hình khuôn mặt qua app. Đối tượng nói khi nào có kết quả sẽ thông báo. Đến khoảng sáng ngày 25/9/2025, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 163 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.