Honda Vision đã được lòng người Việt, nay càng khó chối từ: Nhiều lựa chọn ưu đãi nhất, có cả đồng hồ xịn

3 lựa chọn ưu đãi

Tháng 10 này, Honda Việt Nam (HVN) mang đến loạt chương trình khuyến mãi phong phú cho các dòng xe máy, từ xe số bình dân đến xe tay ga cao cấp và xe điện.

Đáng chú ý, mẫu xe tay ga "quốc dân" Honda Vision nổi bật lên với số lượng lựa chọn ưu đãi nhiều nhất, khẳng định vị thế là dòng xe được HVN đặc biệt ưu ái.

Trong chiến dịch ưu đãi mới nhất, Honda Vision, mẫu xe tay ga được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam, trở thành tâm điểm với gói khuyến mãi đa dạng.

Trong khi các dòng xe khác thường chỉ có 1 đến 2 lựa chọn, người tiêu dùng mua Vision có thể thoải mái chọn một trong ba ưu đãi giá trị: Hai voucher thẻ điện thoại tổng trị giá 1.000.000 VNĐ (2 voucher, mỗi voucher 500.000 VNĐ) hoặc một đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 (quà tặng hiện vật công nghệ) hoặc gói trả góp với lãi suất 0% (hỗ trợ tài chính trực tiếp).

Việc đưa ra tới ba lựa chọn linh hoạt này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Honda đối với tệp khách hàng trẻ và năng động của Vision, cho phép họ chọn quà tặng phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân, dù là hỗ trợ chi phí viễn thông, sở hữu thiết bị công nghệ đeo tay hay tối ưu hóa kế hoạch tài chính.

Chương trình khuyến mãi tháng 10 của HVN trải dài trên nhiều phân khúc, bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và hỗ trợ tài chính 0% lãi suất. Cụ thể như sau:

Chương trình ưu đãi các mẫu xe máy Honda

Rõ ràng, trong khi các dòng xe số (Wave/Blade) nhận ưu đãi cơ bản hơn, và các dòng xe cao cấp (SH Mode) hay xe điện (ICON e:) tập trung vào hỗ trợ tài chính hoặc voucher phụ kiện chuyên biệt, thì Vision là mẫu xe nhận ưu đãi với nhiều lựa chọn nhất, cung cấp cả tùy chọn thẻ điện thoại, quà tặng hiện vật (đồng hồ) và hỗ trợ trả góp.

Xe tay ga quốc dân được yêu thích nhất

Ngay từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam, các mẫu xe máy Honda đã tạo vị thế riêng bởi sự bền bỉ. Được giới thiệu lần đầu năm 2011, Vision cũng không ngoại lệ.

Trải qua hơn 10 năm trên thị trường, Vision thuyết phục khách Việt bởi sự ổn định, vận hành êm ái, tiết kiệm xăng nhờ các công nghệ động cơ liên tục được nâng cấp qua mỗi phiên bản.

Trong nhiều năm qua, mẫu xe này luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất phân khúc xe ga cỡ nhỏ, vượt qua nhiều đối thủ để trở thành lựa chọn số một trên thị trường.

Thiết kế lột xác

Vision 2025 khoác lên mình một thiết kế hiện đại và tinh tế. Các đường nét trên xe được làm góc cạnh, mạnh mẽ hơn, mang lại cảm giác cá tính và thể thao, rất phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của giới trẻ.

Phần đầu xe là điểm nhấn đáng chú ý với đèn pha lớn đặt cao và cặp đèn xi-nhan to bản, vát chéo. Thiết kế này không chỉ tạo nên vẻ ngoài nổi bật mà còn tối ưu hóa khả năng chiếu sáng và nhận diện khi di chuyển.

Phía sau, đuôi xe được thiết kế vát nhọn gọn gàng, kết hợp cùng cụm đèn hậu hai tầng hiện đại, tăng thêm tính thẩm mỹ cao cấp. Bên cạnh đó, sự thoải mái và tiện dụng vẫn được đảm bảo thông qua thiết kế yên xe và tay dắt sau chắc chắn, hợp lý cho việc dắt và di chuyển xe.

Động cơ mạnh mẽ

Sức mạnh vận hành của Vision 2025 được cung cấp bởi khối động cơ eSP 110cc tiên tiến của Honda. Động cơ này được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu suất tối ưu và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội:

Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI): Đảm bảo khả năng đốt cháy hiệu quả, giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm xăng tối đa.

Bộ đề ACG: Mang lại khả năng khởi động êm ái, gần như không tiếng động.

Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop): Tính năng chủ lực giúp xe tự động tắt máy khi dừng quá 3 giây và khởi động lại ngay lập tức khi vặn ga, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Bên cạnh động cơ, việc áp dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới đã giúp Vision 2025 tăng cường độ cứng cáp, bền bỉ, đồng thời giảm khối lượng xe, mang lại cảm giác lái mượt mà và linh hoạt hơn đáng kể.

Nhiều tiện ích

Tất cả các phiên bản đều có khóa thông minh Smartkey. Đồng hồ hiển thị được thiết kế mới với viền kim loại tinh tế. Đặc biệt, phiên bản mới nhất còn bổ sung thêm cổng sạc điện thoại tiện lợi trong cốp xe, đáp ứng nhu cầu sử dụng di động của người lái khi di chuyển.