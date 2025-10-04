Những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc tại hạng mục Smart Choice Awards chính thức lộ diện tại Gala trao giải Better Choice Awards 2025

Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng

AI Hay là nền tảng mạng xã hội hỏi đáp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên phong tại Việt Nam, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt với sứ mệnh phổ cập AI cho hơn 100 triệu người Việt.

Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc

Galaxy AI đang dần trở thành nền tảng AI lõi của Samsung, phổ cập từ smartphone đến tablet với ưu tiên bản địa hóa tiếng Việt và được vinh danh tại Better Choice Awards 2025.

Đột phá sáng tạo về công nghệ chăm sóc sức khỏe

Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế công thái học, cảm biến sức khỏe tiên tiến, tính năng theo dõi đa chiều và hệ sinh thái công nghệ hiện đại, Samsung Galaxy Watch8 Series - dòng đồng hồ thông minh đầu tiên tích hợp sẵn trợ lý AI Gemini của Google - mở ra chuẩn mực mới, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên phong, toàn diện và chủ động, gắn liền với những giá trị thiết thực cho cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng.

Thiết bị công nghệ đại chúng xuất sắc

Ra mắt vào tháng 7/2025, OPPO Reno14 5G là đại diện tiêu biểu trong phân khúc cận cao cấp, được vinh danh trong hạng mục "Thiết bị công nghệ đại chúng xuất sắc" của Better Choice Awards 2025 nhờ kết hợp thiết kế mới mẻ, hệ thống camera AI và hiệu năng ổn định.

Đột phá thiết kế trên Thiết bị công nghệ

Trở thành thế hệ Galaxy Z Fold mỏng nhẹ và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, Galaxy Z Fold7 là sự kết hợp giữa khả năng gập mở linh hoạt, camera 200MP chuẩn Ultra cùng trí tuệ nhân tạo Galaxy AI vượt rồi, giúp nâng tầm trải nghiệm từ hiển thị, đa nhiệm cho đến các tiện ích thông minh. Đây là biểu tượng của sự đổi mới, và được vinh danh trong hạng mục "Đột phá thiết kế trên Thiết bị công nghệ" của Better Choice Awards 2025.

Tiên phong bứt phá công nghệ trên Thiết bị di động

Xiaomi 15 Ultra là một công cụ sáng tạo mạnh mẽ, kết hợp giữa thiết kế cổ điển, hiệu năng vượt trội và công nghệ AI tiên tiến. Hệ thống camera đồng chế tác Leica, bộ phụ kiện Photography Kit cùng các tính năng Xiaomi HyperAI đã đưa trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên một tầm cao mới và hoàn toàn xứng đáng được vinh danh trong hạng mục "Tiên phong bứt phá công nghệ trên Thiết bị di động" tại Better Choice Awards 2025

Hệ sinh thái Nhà thông minh toàn diện xuất sắc

Xiaomi Smart Home là một phần trong tầm nhìn toàn cầu "Human x Car x Home", được kết nối liền mạch thông qua Xiaomi HyperOS. Tại Việt Nam, hệ sinh thái AIoT Smart Home không ngừng mở rộng, mang đến trải nghiệm điều khiển thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home.

Sắp tới, Xiaomi sẽ ra mắt Mijia Series với các sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt sấy và máy lọc không khí, tiếp tục củng cố hệ sinh thái và mang đến trải nghiệm ngày càng toàn diện cho người dùng.

Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện

Samsung Neo QLED Mini LED QN950F 8K không chỉ nâng chuẩn giải trí gia đình với hình ảnh 8K sống động và âm thanh Dolby Atmos® đỉnh cao, mà còn trở thành trung tâm kết nối ngôi nhà thông minh nhờ hệ sinh thái SmartThings toàn diện. Bên cạnh đó, cam kết phát triển bền vững được thể hiện qua SolarCell Remote và vật liệu tái chế, khẳng định trách nhiệm với môi trường.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên phong, thiết kế sang trọng và giá trị bền vững khiến QN950F vượt xa vai trò một chiếc TV, trở thành biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại. Đây chính là lý do sản phẩm này vượt qua nhiều đối thủ và được vinh danh trong hạng mục "Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện" tại Better Choice Awards 2025.

Thương hiệu công nghệ được yêu thích của năm

Samsung đã khẳng định vị trí của mình khi liên tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh đến các thiết bị gia dụng, mang đến những trải nghiệm thông minh và hiệu quả hơn cho người tiêu dùng.

Đức Khương