Cơn sốt "Cam Vũ Trụ": Giờ đây MacBook, iPad và mọi thiết bị đều có thể "khoác" màu của iPhone 17 Pro

Hãng phụ kiện nổi tiếng với những chiêu marketing táo bạo, Dbrand, vừa chính thức ra mắt bộ sưu tập miếng dán skin với màu Cam Vũ Trụ được sao chép một cách hoàn hảo. Điều đáng nói là giờ đây, bạn có thể "khoác" lớp áo thời thượng này lên gần như mọi thiết bị mình sở hữu - từ iPhone Air, MacBook, iPad, AirPods cho đến cả những chiếc điện thoại Android hay laptop Windows.

Mọi thiết bị xung quanh bạn đều có thể phủ lên sắc Cam Vũ Trụ

Và Dbrand cũng không hề che giấu ý định "sao chép" của mình. Trong phần mô tả sản phẩm, họ viết một cách đầy tự hào và hài hước: "Khi Tim Cook tự tay chọn màu Cam Vũ Trụ, ông không hề biết chúng tôi sẽ 'chôm' nó để làm skin. Công bằng mà nói, chúng tôi cũng không nghĩ nó sẽ hot đến vậy. Giờ thì nó đã nổi, và chúng tôi rất vui lòng biến chiếc điện thoại Android của bạn thành một chiếc iPhone hàng Temu."

Họ còn nói thêm: "Dù bạn sở hữu một chiếc MacBook hay một thiết bị nào khác có giá hợp lý hơn, giờ nó có thể 'hóa trang' thành một chiếc iPhone 17 Pro Max. Đừng ai mách Tim Cook nhé."

Tất nhiên, cái giá cho việc "cosplay" này cũng không hề rẻ. Một miếng dán cho mặt lưng của iPhone Air có giá $24.95 (khoảng 630.000 VNĐ). Nếu muốn tân trang toàn bộ cho chiếc MacBook Pro 16 inch, bạn sẽ phải chi ra $64.90 (khoảng 1.650.000 VNĐ).

Đây rõ ràng là một nước đi thông minh và cực kỳ hài hước từ Dbrand, đánh thẳng vào mong muốn sở hữu màu sắc độc quyền của người dùng mà không cần phải mua thiết bị mới.

Dưới đây là các món đồ đã được "tân trang" bằng sắc Cam Vũ Trụ:

iPhone Air

Macbook

AirPods

iPad

Samsung Galaxy S22 Ultra

Còn bạn, bạn có sẵn sàng "lên đồ" màu Cam Vũ Trụ cho các thiết bị công nghệ của mình không?