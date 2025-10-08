Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân và giao dịch

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2025, đưa ra nhiều quy định mới nhằm siết chặt công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025.

Điểm thay đổi cốt lõi là việc áp đặt ngưỡng báo cáo cho các giao dịch chuyển tiền điện tử. Cụ thể, các tổ chức tài chính và đơn vị trung gian thanh toán phải báo cáo cho cơ quan quản lý đối với các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên. Báo cáo yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các bên liên quan, số tài khoản, mục đích và thời gian giao dịch, đồng thời phải được truyền dưới dạng điện tử. Các tổ chức cũng có trách nhiệm rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ảnh minh họa

Theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:

- Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền;

- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch);

- Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính;

- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; ngày giao dịch; mã giao dịch hoặc số tham chiếu duy nhất trong trường hợp không có số tài khoản, số định danh của người khởi tạo do tổ chức tài chính khởi tạo hoặc tổ chức tài chính trung gian gửi đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc của giao dịch;

- Thông tin khác theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ.

Lưu ý: Các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, số thị thực nhập cảnh (nếu có) quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN là không bắt buộc đối với:

- Người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng cập nhật quy định về khai báo hải quan. Theo đó, cá nhân khi xuất nhập cảnh phải khai báo nếu mang theo kim khí quý (trừ vàng), đá quý hoặc các công cụ chuyển nhượng có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Quy định về việc mang ngoại tệ, tiền mặt và vàng vẫn giữ nguyên theo các văn bản hiện hành.

NHNN cho phép một giai đoạn chuyển tiếp để các tổ chức chuẩn bị, theo đó các đơn vị có thể áp dụng quy trình nội bộ cũ đến hết ngày 31/12/2025.