Quên Dyson đắt đỏ đi, Dreame và Ecovacs có nhiều lựa chọn robot hút bụi "ngon-bổ-rẻ" mà nhàn thân hơn nhiều

Khi nhắc đến máy hút bụi cao cấp, Dyson thường là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nhiều người. Với công nghệ vượt trội và thiết kế đẳng cấp, các sản phẩm của Dyson luôn là niềm ao ước. Tuy nhiên, mức giá "trên trời" của chúng lại là một rào cản lớn, khiến phần đông các gia đình Việt khó lòng tiếp cận.

Nhưng cuộc chơi dọn dẹp nhà cửa thông minh không chỉ có một "vị vua". Thị trường hiện nay đang cực kỳ sôi động với sự trỗi dậy của hai "ông lớn" khác là Dreame và Ecovacs. Họ không chỉ mang đến những sản phẩm tích hợp công nghệ tiên tiến, hiệu năng mạnh mẽ mà còn sở hữu mức giá cực kỳ cạnh tranh, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Thay vì nhìn vào các phân khúc chung chung, cùng điểm danh những "ngôi sao" đang được quan tâm nhất từ cả hai hãng này.

1. Ecovacs Deebot N30 Pro Omni

Đây là model tạo ra nhiều bất ngờ nhất trong thời gian gần đây. Với mức giá tham khảo chỉ khoảng 11 triệu đồng, N30 Pro Omni lại được trang bị những công nghệ gần như là flagship. Điểm sáng giá nhất là lực hút siêu mạnh 10.000Pa, lý tưởng cho nhà có thảm dày hoặc nuôi thú cưng. Bên cạnh đó, công nghệ lau TruEdge™ độc đáo cho phép giẻ lau tự động xòe ra để làm sạch đến 99% các góc cạnh mà robot thường bỏ sót. Trạm sạc OMNI toàn năng của nó không chỉ tự hút rác mà còn có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 60°C và sấy khô bằng khí nóng, đảm bảo vệ sinh tối đa. Cuối cùng, chổi chính ZeroTangle™ 2.0 giải quyết triệt để vấn đề tóc rối, biến nó thành lựa chọn "vô địch" về tỷ lệ hiệu năng/giá thành.

Nơi mua tham khảo: TẠI ĐÂY

2. Dreame H12 Pro

Không phải lúc nào robot cũng là giải pháp. Với những vết bẩn ướt, vết đổ thức ăn hay nhu cầu tổng vệ sinh sâu, một chiếc máy hút bụi lau sàn cầm tay như Dreame H12 Pro là sự bổ sung hoàn hảo. Với mức giá khoảng 8-10 triệu đồng, sản phẩm này có khả năng vừa hút khô, vừa hút ướt và lau sàn chỉ trong một lần đẩy. Điểm nổi bật là con lăn tràn viền giúp làm sạch hoàn hảo các góc và chân tường. Sau khi dọn dẹp, bạn chỉ cần đặt máy vào đế sạc, nó sẽ tự động giặt sạch và sấy khô con lăn bằng khí nóng, sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo mà không lo nấm mốc hay mùi hôi.

Nơi mua tham khảo: TẠI ĐÂY

3. Ecovacs Deebot T30e Pro Omni

Với mức giá tham khảo khoảng 11-13 triệu đồng, T30e Pro Omni là minh chứng cho vị thế tiên phong về sự tiện lợi của Ecovacs. Tính năng "ăn tiền" nhất của model này là khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 70°C, giúp hòa tan các vết bẩn dầu mỡ cứng đầu, đặc biệt hiệu quả cho khu vực nhà bếp. Hơn nữa, máy có thể tự động vượt qua vật cản, tránh chướng ngại vật. Tích hợp trợ lý giọng nói YIKO, bạn có thể điều khiển robot bằng các câu lệnh tự nhiên mà không cần dùng đến điện thoại, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên nấu nướng.

Nơi mua tham khảo: TẠI ĐÂY

4. Dreame L10s Ultra

Trong tầm giá 11-14 triệu đồng, Dreame L10s Ultra là một trong những model bán chạy và được yêu thích nhất của Dreame nhờ sự ổn định và cân bằng. Robot này mang lại hiệu năng toàn diện với lực hút 5,300 Pa, hệ thống lau xoay kép và điều hướng bằng Laser kết hợp camera AI, xử lý tốt hầu hết các tác vụ dọn dẹp thường ngày. Trạm sạc đa năng của nó cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tự động hút rác, giặt giẻ, sấy khô và bơm nước. L10s Ultra được đánh giá cao về phần mềm và khả năng hoạt động bền bỉ, là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình bận rộn cần một cỗ máy tự động hóa đáng tin cậy.

Nơi mua tham khảo: TẠI ĐÂY

5. Dreame L20 Ultra

Nếu bạn muốn trải nghiệm những gì tinh túy và đột phá nhất với ngân sách khoảng 20-25 triệu đồng nhưng giá chỉ 16 triệu đồng, L20 Ultra chính là câu trả lời. Điểm nhấn độc quyền của nó là công nghệ MopExtend™, nơi một cánh tay robot sẽ tự động vươn giẻ lau ra ngoài để làm sạch sát các cạnh tường và chân đồ nội thất. Khi phát hiện thảm dày, robot không chỉ nâng giẻ lau mà còn có thể tự động quay về trạm, tháo rời 2 đế lau và quay lại chỉ để hút bụi, đảm bảo thảm khô 100%. Với lực hút mạnh mẽ 7,000 Pa, đây là cỗ máy dành cho những người yêu công nghệ và yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối.

Nơi mua tham khảo: TẠI ĐÂY

Bảng tổng kết so sánh nhanh Tiêu chí Ecovacs N30 Pro Omni Dreame H12 Pro Ecovacs T20 Omni Dreame L10s Ultra Dreame L20 Ultra Loại máy Robot hút bụi lau nhà Máy hút bụi lau sàn cầm tay Robot hút bụi lau nhà Robot hút bụi lau nhà Robot hút bụi lau nhà Lực hút 10,000 Pa Lực hút mạnh ~6,000 Pa ~5,300 Pa ~7,000 Pa Tính năng nổi bật Lau cạnh TruEdge™, Giặt giẻ nước nóng 60°C, Chổi ZeroTangle™ Lau sạch cạnh, Tự giặt và sấy khô con lăn Giặt giẻ nước nóng 55°C, Trợ lý YIKO Cân bằng giá/hiệu năng, Camera AI Lau cạnh MopExtend™, Tự tháo giẻ lau Mức giá (tham khảo) ~11 triệu ~8-10 triệu ~11-13 triệu ~11-14 triệu ~16 triệu