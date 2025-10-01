Tầm giá 10 triệu, có 5 mẫu robot hút bụi đáng “rút hầu bao” nhất cho gia đình trẻ

Dưới đây là 5 mẫu robot hút bụi đáng mua nhất trong tầm giá:

Dreame D20 Ultra – “ông vua” đa năng trong phân khúc 10 triệu

Không ngoa khi nói Dreame D20 Ultra là chiếc robot hút bụi – lau nhà “đáng đồng tiền bát gạo” nhất hiện nay.

Lực hút khủng 13.000 Pa – mạnh nhất phân khúc, đi qua thảm còn tự động tăng lực hút để sạch sâu. 2 giẻ lau xoay + Robot swing – công nghệ giúp robot lau sát mép tường, chân bàn ghế, nơi mà nhiều mẫu khác thường bỏ sót. Trạm sạc đa năng – giặt giẻ, sấy khô, tự đổ bụi, sạc nhanh. Người dùng gần như “rảnh tay” hoàn toàn.

Dreame D20 Ultra là lựa chọn dành cho những ai muốn robot không chỉ hút bụi tốt, mà còn thật sự thay thế được công việc lau dọn hằng ngày.

Gía bán: 9.990.000đ

Tham khảo mua sản phẩm tại đây.

Eufy X10 Pro Omni – trạm tự động, tiện lợi tối đa

Eufy X10 Pro Omni gây ấn tượng với trạm tự động: từ giặt giẻ, sấy khô đến tự đổ bụi. Nhờ đó, người dùng chỉ cần “set and forget”, cực kỳ phù hợp với gia đình bận rộn.

Giá bán: 9.990.000

Tham khảo mua sản phẩm tại Shopee.

Xiaomi Robot Vacuum X20 – giá mềm, tính năng vừa đủ

Với khoảng 6 triệu đồng, Xiaomi X20 mang lại trọn vẹn trải nghiệm cơ bản: hút bụi, lau nhà, định vị bằng cảm biến LDS và có trạm đổ bụi tự động. Đây là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn thử robot hút bụi mà không cần chi quá nhiều.

Giá bán: 7.000.000

Tham khảo mua sản phẩm tại Shopee.

Roborock Q7 Max – rẻ, bền bỉ và ổn định

Roborock Q7 Max nổi tiếng nhờ khả năng hoạt động ổn định, ít lỗi vặt và ứng dụng điều khiển thông minh. Lực hút mạnh, lau kiểm soát nước chính xác – thích hợp cho những ai ưu tiên sự bền bỉ và tin cậy.

Giá bán: 6.200.000

Tham khảo mua sản phẩm tại Shopee.

Ecovacs Deebot OZMO T8 Max Plus – cân bằng mọi yếu tố

Ecovacs Deebot OZMO T8 Max Plus mang đến sự cân bằng: hút mạnh, lau tốt, trạm tự động tiện lợi. Thương hiệu phổ biến, phụ kiện dễ mua, dịch vụ hậu mãi tốt – phù hợp cho gia đình muốn sự an tâm.

Giá bán: 8.000.000

Tham khảo mua sản phẩm tại Shopee.

Mẫu robot Giá tham khảo Ưu điểm nổi bật Điểm cần lưu ý Dreame D20 Ultra ~ 9,9 – 10,5 triệu đồng • Lực hút mạnh 13.000 Pa • Nhận diện thảm, tự tăng lực hút • 2 giẻ xoay + công nghệ swing để lau sát mép • Trạm đa năng: tự đổ bụi, giặt & sấy giẻ, sạc nhanh • Trạm sạc khá lớn, chiếm diện tích • Phụ kiện thay thế có thể đắt hoặc khó tìm Eufy X10 Pro Omni ~ 9,9 triệu đồng • Trạm tự động cao: giặt, sấy, đổ bụi • Ít cần can thiệp tay • Thương hiệu uy tín • Lau mép góc chưa bằng Dreame • Định vị trong nhà nhiều chướng ngại có thể lệch nhỏ Xiaomi Robot Vacuum X20 ~ 9,8 triệu đồng • Lực hút & lau cải tiến so với X10 • Có trạm tự đổ bụi • App điều khiển thông minh, hệ sinh thái Xiaomi • Trạm chức năng không mạnh bằng Dreame • Khả năng lau mép / góc có thể chưa tối ưu Roborock Q7 Max ~ 6 - 9 triệu đồng • Hoạt động ổn định, ít lỗi • Lực hút tốt, kiểm soát nước khi lau chính xác • App quản lý chi tiết • Không có trạm giặt/sấy giẻ • Ít công nghệ nâng cao so với mẫu cao cấp Ecovacs Deebot OZMO T8 Max Plus ~ 6,99 - 9 triệu đồng (theo giá thị trường hiện tại) • Thương hiệu lớn, phụ kiện dễ thay • Kết hợp hút + lau hiệu quả • Có trạm tự đổ bụi • Trạm có thể ít tính năng so với Dreame • Lực hút & tính năng lau mép không mạnh như Dreame D20 Ultra