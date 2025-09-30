Thêm camera AI ở Hà Nội, hàng loạt ô tô, xe máy vào danh sách phạt

Theo thông tin từ đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), ngoài 2 camera AI đang hoạt động trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy), tại Hà Nội có thêm tuyến đường Lê Văn Lương vừa được đưa vào lắp đặt camera AI. Vị trí được lắp đặt trước số nhà 35 đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân).

Thống kê, sau một ngày lắp đặt (từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9), camera này đã phát hiện 29 phương tiện đi vào làn đường của xe buýt nhanh (BRT).

Ô tô đi vào làn BRT bị camera AI phát hiện.

Cũng trong khoảng thời gian này, hai camera AI tại phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy) đã phát hiện 239 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 2 trường hợp điều khiển xe đi ngược chiều.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, những trường hợp vi phạm đã được đơn vị chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Trước đó, ngày 24/9, Cục CSGT cho biết, đơn vị đã lắp đặt thí điểm camera giám sát giao thông AI ở đường Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Qua trích xuất dữ liệu từ hai camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (từ 0-12h ngày 24/9), lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.798 vi phạm.

Không chỉ tại khu vực nội đô, camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tại km20, hệ thống ghi nhận 2.299 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 76 km/h, phát hiện nhiều trường hợp không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, số vi phạm tại vị trí này cũng đã giảm sau thông tin trên tuyến cao tốc đã lắp đặt camera AI giám sát giao thông.

Được biết, các vi phạm được đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện để xác định chủ xe và chuyển cho công an xử lý. Theo Cục CSGT, việc áp dụng camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm nhanh chóng, chính xác mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người dân.

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát camera AI từ khi được triển khai tại Hà Nội cũng cho thấy xe máy (bao gồm mô tô và xe gắn máy) là nhóm phương tiện vi phạm rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ ô tô mới bị xử phạt nguội.

Trên thực tế, theo quy định, hình ảnh vi phạm thu được từ camera AI và hệ thống giám sát giao thông đều được sàng lọc, gửi đến chủ phương tiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm chưa chấp hành đầy đủ yêu cầu xử lý sẽ không được giải quyết đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Điều này đồng nghĩa chủ xe máy cũng có thể bị từ chối giải quyết thủ tục nếu không hợp tác với cơ quan chức năng.

Cục CSGT cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp để ràng buộc trách nhiệm của chủ xe máy, đồng thời mở rộng ứng dụng camera AI trong giám sát, nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.