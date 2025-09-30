Thay đổi lớn từ ngày 1/10, hàng triệu tài xế cần gấp rút thực hiện ngay

Chỉ còn ít tiếng nữa, thời điểm chủ xe ô tô bắt buộc phải chuyển sang tài khoản giao thông. Tuy nhiên, thống kê cho thấy vẫn còn nhiều phương tiện trên cả nước, chưa hoàn thành việc chuyển đổi này và có thể bị buộc dừng tại các trạm thu phí.

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong tổng số hơn 5,8 triệu xe đã dán thẻ thu phí không dừng, mới chỉ có 3 triệu tài khoản giao thông được liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Con số 2,8 triệu tài khoản còn lại chưa chuyển đổi cho thấy một bộ phận lớn chủ xe dường như vẫn chưa nắm rõ hoặc chưa thực sự quan tâm đến quy định mới này.

Từ 1/10, chủ xe ô tô chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng. (Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, lý giải rằng nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người chưa có nhu cầu lưu thông qua các trạm BOT, hoặc gặp khó khăn trong quá trình liên kết tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, Cục Đường bộ và các nhà cung cấp dịch vụ đã rà soát và phát hiện khoảng 900.000 trong số 2,8 triệu tài khoản chưa chuyển đổi này vẫn có phát sinh giao dịch trong tháng 9. Điều này cho thấy họ có sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, nhưng lại đang lơ là việc tuân thủ quy định mới.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo tên gọi trong Nghị định, tài khoản thu phí hiện tại được hiểu là chỉ dùng để nạp tiền và thanh toán phí đường bộ khi qua trạm thu phí. Trong khi đó, tài khoản giao thông được kết nối với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, và cho phép chủ phương tiện thanh toán nhiều dịch vụ khác ngoài phí đường bộ như đỗ xe, đăng kiểm, xăng dầu, sạc xe điện.

Các tài khoản giao thông là một tài khoản được định danh và liên kết với ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng của chủ phương tiện. Tài khoản giao thông không tồn tại số dư mà tiền nằm ở "phương tiện thanh toán". Với VETC, phương tiện này là ví VETC, trong khi với ePass là Viettel Money. Người dùng sẽ duy trì số dư ở hai ví này để thanh toán.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Chủ xe ôtô chỉ mất vài phút trên ứng dụng VETC hoặc ePass để chuyển đổi sang tài khoản giao thông, đáp ứng quy định bắt buộc từ 1/10.

Cách chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC.

Cách liên kết tài khoản giao thông với Ví VETC.

Cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông