Người dùng khoe xe điện VinFast cá nhân hóa cực mạnh, dân mạng choáng: '1 đồng tiền xe, 5 đồng tiền độ'

Mới đây, một người dùng đã chia sẻ hình ảnh chiếc xe máy điện hiệu VinFast mà bản thân đã chỉnh sửa lại theo ý thích. Bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác với nhiều bình luận bày tỏ ấn tượng về mức độ cá nhân hóa của chiếc xe.

Cụ thể hơn, chiếc xe xuất hiện trong bài đăng là mẫu VinFast Klara; do đã được độ lại, chưa rõ chiếc Klara này thuộc phiên bản nào. Trong một bình luận, người đăng tải chia sẻ rằng tổng chi phí đầu tư cho chiếc xe đã vượt 200 triệu đồng; trong khi đó, VinFast Klara Neo (phiên bản mới nhất được bán ra) có giá tham khảo khoảng 29 triệu đồng.

Qua hình ảnh, có thể thấy rằng chiếc xe thay đổi mạnh ở hệ thống chiếu sáng. Thay cho bố cục đèn LED nguyên bản, đèn pha của xe được tạo hình mặt cười với hai bóng LED giả hình con mắt và một dải LED tạo hình miệng cười.

Cùng với chi tiết này, cụm đèn xi nhan cũng đã được thiết kế lại và được tạo hình chữ X cách điệu. Chủ nhân cũng đã lắp đặt thêm hệ thống đèn hốc bánh. Toàn bộ đèn mang màu xanh dương.

Ngoài hệ thống đèn, cụm phanh bánh trước cũng là một chi tiết đáng chú ý. Nguyên bản, VinFast Klara mọi phiên bản chỉ trang bị phanh đĩa với một đĩa phanh; song, chủ nhân của chiếc xe này đã lắp thêm một đĩa phanh nữa.

Nhưng chưa dừng lại tại đây, chủ nhân cũng chế thêm cửa gió làm mát phanh - trang bị thường thấy trên các mẫu xe hiệu suất cao.

Đối lập với màu sơn đen bí ẩn, chủ nhân cũng đã đổi cặp phuộc trước của xe thành loại phuộc của Ohlins với ty màu vàng đối lập.

Các chi tiết khác ở ngoại thất được thay đổi còn có thể kể tới như khe gió ở sườn xe, yên đơn, gương hậu xoay ngược. Điều thú vị là chủ xe cũng lắp thêm một bình cứu hỏa nhỏ, gợi tưởng đến các mẫu xe đua.

Tại phần bình luận, đa phần người dùng mạng bày tỏ chiếc xe rất đẹp, có cá tính.

Người dùng có tên Quân Phạm ấn tượng: "1 đồng tiên xe 5 đồng tiền độ".

Người dùng này cũng vui vẻ "giao kèo" với chủ xe: "[...] sau chán vứt con heo với đĩa trước sang cho tôi nhé!"

Dựa vào việc phanh sau của xe là phanh đĩa, chiếc xe này nguyên bản có thể là mẫu Klara S2 - khác với phiên bản Klara Neo sử dụng phanh tang trống.

VinFast Klara S2 là mẫu xe máy điện do nhà thiết kế Torino Design từ Ý thực hiện. Đây là studio thiết kế lớn, có hợp tác với nhiều hãng xe tên tuổi trên thế giới. Ngoài Klara, Torino Design cũng đã tham gia thiết kế nhiều mẫu xe khác của VinFast.

Theo thông tin được công bố, VinFast Klara S2 trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 3.000 W, có thể đưa xe lên vận tốc tối đa 78 km/h. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 3,5 kWh giúp xe đi được khoảng 194 km cho một lần sạc.

Thời gian sạc tiêu chuẩn được ghi nhận vào khoảng 6 giờ tùy loại bộ sạc. Trang bị bao gồm phanh đĩa trước sau, chống nước theo tiêu chuẩn IP67, cốp chứa khoảng 23 lít, cùng tiện ích kết nối ứng dụng và định vị GPS.

VinFast Klara S2.

Tuy nhiên, với mọi việc thay đổi thiết kế nguyên bản của xe, người dùng cần chú ý để tránh các vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra. Cũng cần lưu ý rằng pháp luật Việt Nam không cho phép các mẫu xe thay đổi kết cấu được lăn bánh trên đường.

Ảnh: Hoàng Bá Hiệp / OFFB